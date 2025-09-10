Spieler der Woche: Ex-OL-Akteur erzielt sechs Scorerpunkte für Lemgo

FuPa Westfalen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.
Der 21-jährige Tjark Höftmann war für Bezirksligist TBV Lemgo ein echter Königstransfer. Der Angreifer hatte seine bisherigen drei Seniorenjahre beim SC Verl II verbracht und gehörte sowohl bei der Westfalenliga-Meisterschaft sowie dem sicheren Oberliga-Klassenerhalt stets zum erweiterten Stamm. Nach insgesamt 52 Partien für die Drittliga-Reserve kam es im vergangenen Sommer aus beruflichen Gründen zur Trennung. Der gebürtige Detmolder hat eine Ausbildung zum Bankkaufmann in Lemgo begonnen und beabsichtigte kürzerzutreten.
Höftmann sagt zu seiner Entscheidung für den in Lemgo ansässigen TBV: "In Lemgo habe ich die Möglichkeit mich sowohl auf persönlicher Ebene als auch meine Mannschaft sportlich zu entwickeln. Ich bin überzeugt davon, mit dem TBV eine überaus erfolgreiche Saison zu spielen und viele Erfolge zu feiern."
Am Wochenende war er der Matchwinner beim 6:3-Erfolg in Jerxen-Orbke, als er an allen Tore beteiligt war. Vier Treffer und zwei Assists gingen auf sein Konto. Wir stellen euch den gelernten Mittelstürmer näher vor:
Name: Höftmann
Vorname: Tjark Thore
Rufname: Tjark
Spitzname: /
Verein: TBV Lemgo
Im Verein seit: Sommer 2025
Wohnort: Detmold
Alter: 21
Geburtsdatum: 26.09.2003
Größe: 191cm
Geburtsort: Bielefeld
Nationalität: Deutsch
Position: Angriff
Welche genaue Position spielst du am liebsten: Mittelstürmer
Fuß: Rechts
Trikotnummer: 9
Vorherige Karriere-Stationen: SVE Jerxen-Orbke, JFV Lippe, SC Verl II
In dem Alter habe ich mit dem Fußballspielen begonnen: 8 Jahre alt (erster Verein)
Meine Jugendvereine: SVE Jerxen-Orbke, JFV Lippe
Beruf: Bankkaufmann
Beschreibe dich mit drei Worten: ehrgeizig, offen, selbstbewusst
Welches Ritual hast du vor dem Spieltag: kein Ritual
Dein Lieblingswetter am Spieltag: 25 Grad und Regen
Darum spiele ich Fußball: Spaß am Sport
Das ist mein fußballerisches Vorbild: Cristiano Ronaldo
Das kann ich neben Fußball am besten: Scheiße labern
Dein größter Erfolg: Aufstieg in die Oberliga mit dem SC Verl II
Deine bitterste Niederlage: /
Dein aktuell bester Mitspieler: Louis König
Der beste Mitspieler deiner bisherigen Laufbahn: Illia Poliakov
Der Trainingsweltmeister in deiner Mannschaft: Derda Sahin
Ich sitze in der Kabine neben: Simon Brezina und Patrick Kötter
Wen tunnelst du im Training am liebsten: Siggi
Welche Schlagzeile möchtest du mal über dich lesen: /
Drei Dinge, die ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde: /
Das ist mein persönliches Saisonziel: um die Meisterschaft mitspielen
Das ist mein Saisonziel mit der Mannschaft: Top 4-Finish
Das möchte ich in meiner Fußball-Laufbahn noch erreichen: Bei jeder Station Spaß haben