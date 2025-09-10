 2025-09-04T13:21:47.781Z

Spieler der Woche: Ex-OL-Akteur erzielt sechs Scorerpunkte für Lemgo

FuPa präsentiert Woche für Woche den "MVP" in Westfalen.

FuPa Westfalen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr
SV Eintracht Jerxen-Orbke
SV Eintracht Jerxen-OrbkeJerxen-Orbke
TBV Lemgo
TBV LemgoTBV Lemgo
3
6
Abpfiff

Der 21-jährige Tjark Höftmann war für Bezirksligist TBV Lemgo ein echter Königstransfer. Der Angreifer hatte seine bisherigen drei Seniorenjahre beim SC Verl II verbracht und gehörte sowohl bei der Westfalenliga-Meisterschaft sowie dem sicheren Oberliga-Klassenerhalt stets zum erweiterten Stamm. Nach insgesamt 52 Partien für die Drittliga-Reserve kam es im vergangenen Sommer aus beruflichen Gründen zur Trennung. Der gebürtige Detmolder hat eine Ausbildung zum Bankkaufmann in Lemgo begonnen und beabsichtigte kürzerzutreten.

Höftmann sagt zu seiner Entscheidung für den in Lemgo ansässigen TBV: "In Lemgo habe ich die Möglichkeit mich sowohl auf persönlicher Ebene als auch meine Mannschaft sportlich zu entwickeln. Ich bin überzeugt davon, mit dem TBV eine überaus erfolgreiche Saison zu spielen und viele Erfolge zu feiern."

Am Wochenende war er der Matchwinner beim 6:3-Erfolg in Jerxen-Orbke, als er an allen Tore beteiligt war. Vier Treffer und zwei Assists gingen auf sein Konto. Wir stellen euch den gelernten Mittelstürmer näher vor:

Name: Höftmann

Vorname: Tjark Thore

Rufname: Tjark

Spitzname: /

Verein: TBV Lemgo

Im Verein seit: Sommer 2025

Wohnort: Detmold

Alter: 21

Geburtsdatum: 26.09.2003

Größe: 191cm

Geburtsort: Bielefeld

Nationalität: Deutsch

Position: Angriff

Welche genaue Position spielst du am liebsten: Mittelstürmer

Fuß: Rechts

Trikotnummer: 9

Vorherige Karriere-Stationen: SVE Jerxen-Orbke, JFV Lippe, SC Verl II

In dem Alter habe ich mit dem Fußballspielen begonnen: 8 Jahre alt (erster Verein)

Meine Jugendvereine: SVE Jerxen-Orbke, JFV Lippe

Beruf: Bankkaufmann

Beschreibe dich mit drei Worten: ehrgeizig, offen, selbstbewusst

Welches Ritual hast du vor dem Spieltag: kein Ritual

Dein Lieblingswetter am Spieltag: 25 Grad und Regen

Darum spiele ich Fußball: Spaß am Sport

Das ist mein fußballerisches Vorbild: Cristiano Ronaldo

Das kann ich neben Fußball am besten: Scheiße labern

Dein größter Erfolg: Aufstieg in die Oberliga mit dem SC Verl II

Deine bitterste Niederlage: /

Dein aktuell bester Mitspieler: Louis König

Der beste Mitspieler deiner bisherigen Laufbahn: Illia Poliakov

Der Trainingsweltmeister in deiner Mannschaft: Derda Sahin

Ich sitze in der Kabine neben: Simon Brezina und Patrick Kötter

Wen tunnelst du im Training am liebsten: Siggi

Welche Schlagzeile möchtest du mal über dich lesen: /

Drei Dinge, die ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde: /

Das ist mein persönliches Saisonziel: um die Meisterschaft mitspielen

Das ist mein Saisonziel mit der Mannschaft: Top 4-Finish

Das möchte ich in meiner Fußball-Laufbahn noch erreichen: Bei jeder Station Spaß haben

