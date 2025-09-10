Spieler der Woche: Ex-OL-Akteur erzielt sechs Scorerpunkte für Lemgo FuPa präsentiert Woche für Woche den "MVP" in Westfalen. Verlinkte Inhalte BZL Westfalen St 3 TBV Lemgo Jerxen-Orbke

FuPa Westfalen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Der 21-jährige Tjark Höftmann war für Bezirksligist TBV Lemgo ein echter Königstransfer. Der Angreifer hatte seine bisherigen drei Seniorenjahre beim SC Verl II verbracht und gehörte sowohl bei der Westfalenliga-Meisterschaft sowie dem sicheren Oberliga-Klassenerhalt stets zum erweiterten Stamm. Nach insgesamt 52 Partien für die Drittliga-Reserve kam es im vergangenen Sommer aus beruflichen Gründen zur Trennung. Der gebürtige Detmolder hat eine Ausbildung zum Bankkaufmann in Lemgo begonnen und beabsichtigte kürzerzutreten.

Höftmann sagt zu seiner Entscheidung für den in Lemgo ansässigen TBV: "In Lemgo habe ich die Möglichkeit mich sowohl auf persönlicher Ebene als auch meine Mannschaft sportlich zu entwickeln. Ich bin überzeugt davon, mit dem TBV eine überaus erfolgreiche Saison zu spielen und viele Erfolge zu feiern." Am Wochenende war er der Matchwinner beim 6:3-Erfolg in Jerxen-Orbke, als er an allen Tore beteiligt war. Vier Treffer und zwei Assists gingen auf sein Konto. Wir stellen euch den gelernten Mittelstürmer näher vor: