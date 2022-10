Spieler der Woche: Dustin Singh mit Dreierpack gegen den Spitzenreiter FuPa präsentiert Woche für Woche den "MVP" in Westfalen.

FuPa Westfalen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Der 22-jährige Dustin Singh traf für den SV Westfalia Huckarde gegen den Spitzenreiter FC Altenbochum dreifach und hatte großen Anteil am 4:1-Erfolg der Dortmunder. Mit 16 Toren führt der Deutsch-Inder die Torjägerliste der Bezirksliga 10 an. Schon in der Vorsaison waren es 25 Tore in 29 Einsätzen. Jetzt soll die 30er-Marke fallen, so Singh kürzlich.

Im Sommer hatte Westfalenligist FC Iserlohn bereits angeklopft, doch der Mittelstürmer entschied sich für ein weiteres Jahr bei seinem Heimatverein. „Ich habe vor drei Jahren noch in der Kreisliga gespielt, mir wäre der Sprung in die Westfalenliga einfach zu groß gewesen. Ich will erst mal in dieser Saison meine Form bestätigen", erklärte der gebürtige Dortmunder und führte aus: "Westfalia ist mein Leben, hier habe ich angefangen, hier habe ich meine Erfolge gesammelt. Der Vorstand hat mir aber versichert, dass ich jederzeit wieder herzlich aufgenommen werde, wenn ich später zurückkommen möchte."

Wir stellen euch den jungen Torjäger in einem Steckbrief näher vor:

Name: Singh

Vorname: Dustin

Spitzname: Singh

Verein: SV Westfalia Huckarde

Alter: 22

Geburtsdatum: 12.02.2000

Größe: 184 cm

Geburtsort: Dortmund

Nationalität: Deutsch-Indisch

Position: Angriff

Fuß: links

Trikotnummer: 7

Im Verein seit: 2018

In dem Alter habe ich mit dem Fußballspielen begonnen: mit 3 Jahren