Spieler der Woche: Dreifach-Torschütze Lukas Resch

FuPa Berlin präsentiert den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐

FuPa Berlin: Hi Lukas, herzlichen Glückwunsch zum Spieler der Woche! Drei Tore gegen Liria II – Wahnsinn! Kannst du dich daran erinnern, ob du jemals zuvor drei Tore in einem Spiel geschossen hast?

Lukas Resch: Danke! Tatsächlich kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich jemals drei Tore in einem Spiel erzielt habe. Mein Maximum waren bisher immer zwei Tore – abgesehen vielleicht vom Jugendbereich.

FuPa Berlin: Ihr habt also schon Stürmer, aber du scheinst als gelernter Mittelfeldspieler in diesem Match die Rolle übernommen zu haben. Wie kam das?

Lukas Resch: Ja, Stürmer haben wir auf jeden Fall, aber wir teilen uns die Scorerpunkte ganz gut auf. Es ist einfach ein Mannschaftssport, und ich glaube, genau das macht uns auch stark.

FuPa Berlin: Du hast ja auch schon in der Landesliga und der Ostbrandenburgliga gespielt. Könntest du dir vorstellen, nochmal höherklassig zu spielen?

Lukas Resch: Klar, der Gedanke kam schon mal auf. Aber das Mannschaftsgefüge hier in Rahnsdorf ist einfach einmalig. Das will ich nicht missen.

FuPa Berlin: Wie bist du damals eigentlich nach Rahnsdorf gekommen?

Lukas Resch: Ich wurde damals von meinem ehemaligen Mannschaftskollegen Benjamin Kaser gefragt, ob ich mal Lust habe, beim Training vorbeizuschauen. Wir kannten uns noch aus Schöneiche. Und das hat dann einfach sofort gepasst – wie die Faust aufs Auge.

FuPa Berlin: Dein Lieblingsverein?

Lukas Resch: Union Berlin. Ich bin in Berlin-Köpenick geboren und aufgewachsen, deswegen gibt es da einfach immer eine Bindung zu diesem Club. Auch wenn ich zugeben muss, dass ich lieber selbst spiele, als ins Stadion zu gehen.

FuPa Berlin: Rahnsdorf steht aktuell im Mittelfeld der Tabelle. Was sind deine Ziele mit dem Team?

Lukas Resch: Als Aufsteiger war das Ziel zunächst, die Klasse zu halten. Das haben wir solide geschafft, wahrscheinlich wäre sogar noch mehr drin gewesen, aber so ist das halt. Sportlich würde ich gerne nochmal mit Rahnsdorf in die Bezirksliga aufsteigen – da läuft der Ball doch nochmal schneller. Persönlich wünsche ich mir, dass wir als Mannschaft noch viele Jahre in der aktuellen Konstellation zusammen spielen und vor allem gesund bleiben.

FuPa Berlin: Gibt es in eurer Staffel einen Spieler, der dich besonders beeindruckt hat?

Lukas Resch: Ja, Robin Sankowsky von Blau Weiß Hohen Neuendorf. Gutes Tempo, geile Ballbehandlung und menschlich total auf dem Boden geblieben – richtig starker Kicker.

FuPa Berlin: Vielen Dank für das Gespräch, Lukas, und viel Erfolg weiterhin mit dem VSG Rahnsdorf!

