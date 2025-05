Spieler der Woche: Delay-Sports liefert die Torgarantie

FuPa Berlin präsentiert den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐

FuPa Berlin: Drei Tore in einem Spiel sind ja schon stark, aber was war bisher dein torreichstes Spiel deiner Karriere?

Pascal Brossmann: Mein torreichstes Spiel war vor zwei Jahren im Herrenbereich bei meiner alten Mannschaft. Da habe ich tatsächlich 17 Tore in einem einzigen Spiel gemacht.

Was macht den Reiz aus, für Delay Sports zu spielen?

Ich kenne viele von den Jungs schon von früher, weil viele aus meinem Jahrgang sind. Und natürlich ist es auch die Aufmerksamkeit, die man bei Delay Sports bekommt – das macht schon was mit einem.

Du hast ja starke Konkurrenz im Team. Warum hast du mit Abstand die meisten Tore erzielt?

Ich bin ziemlich ehrgeizig auf dem Platz und habe natürlich auch Mitspieler, die mich super füttern. Das Zusammenspiel klappt einfach hervorragend.

In der Jugend warst du beim HFC aktiv. Warum spielst du im Herrenbereich nur unterklassig?

Ich hatte damals bei Halle den Spaß am Fußball verloren. Danach habe ich beschlossen, einfach wieder mit Freunden Fußball zu spielen – und so bin ich in der Kreisliga gelandet. Aber ich bereue den Schritt nicht.