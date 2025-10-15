Spieler der Woche: Darwin Lange führt Heide Paderborn zum Heimsieg

FuPa Westfalen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Seine gesamte Seniorenlaufbahn spielt der heute 25-jährige Darwin Lange bereits beim SV Heide Paderborn. Es dürfte die persönlich beste Spielzeit seiner Karriere werden, nachdem inzwischen 13 Scorerpunkte in zehn Spielen auf seinem Konto stehen (9 Tore/4 Assists).

Mit seinem Doppelpack sowie einem Assist war Lange der Matchwinner beim 4:0-Heimsieg gegen die SF DJK Mastbruch, der Heide auf Platz 2 der Landesliga Staffel 1 vorrücken ließ.

Name: Lange

Vorname: Darwin

Spitzname: -

Verein: SV Heide Paderborn

Im Verein seit: Sommer 2019

Wohnort: Paderborn

Alter: 25

Geburtsdatum: 20.04.2000

Größe: 186 cm

Geburtsort: Paderborn

Nationalität: Deutsch

Position: Angriff

Welche genaue Position spielst du am liebsten: linker Flügel

Fuß: rechts

Trikotnummer: 7

In dem Alter habe ich mit dem Fußballspielen begonnen: mit 4 Jahren

Meine Jugendvereine: VFL Lichtenau, SC Paderborn 07, SV Lippstadt 08

Beruf: Softwareentwickler

Beschreibe dich mit drei Worten: humorvoll, ehrgeizig, ehrlich

Welches Ritual hast du vor dem Spieltag: Musik hören

Dein Lieblingswetter am Spieltag: 18 Grad leicht bewölkt

Darum spiele ich Fußball: Aus Leidenschaft

Das ist mein fußballerisches Vorbild: Marco Reus

Das kann ich neben Fußball am besten: Mario Kart

Dein größter Erfolg: Aufstieg mit Heide in die Landesliga (Saison 2019/20)

Deine bitterste Niederlage: Silvester Cup Finale mit Heide (am 29. Dezember 2019)

Dein aktuell bester Mitspieler: Mike Franz

Der beste Mitspieler deiner bisherigen Laufbahn: Henning Matriciani und Marcel Hoffmeier

Der Trainingsweltmeister in deiner Mannschaft: Gianluca Mazza und Frederik Ewe

Ich sitze in der Kabine neben: Scott Millard und Aziz Shojaai

Wen tunnelst du im Training am liebsten: Aziz Shojaai und Florian Lemke

Welche Schlagzeile möchtest du mal über dich lesen: "Lange schießt Heide zum Aufstieg"

Drei Dinge, die ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde: Handy, Fußball und Cap

Das ist mein persönliches Saisonziel: Gesund bleiben und noch mehr Scorer sammeln

Das ist mein Saisonziel mit der Mannschaft: Top 3 erreichen

Das möchte ich in meiner Fußball-Laufbahn noch erreichen: Aufstieg und Kreispokal Sieger mit Heide