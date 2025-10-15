Spieler der Woche: Darwin Lange führt Heide Paderborn zum Heimsieg

FuPa Westfalen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.
Seine gesamte Seniorenlaufbahn spielt der heute 25-jährige Darwin Lange bereits beim SV Heide Paderborn. Es dürfte die persönlich beste Spielzeit seiner Karriere werden, nachdem inzwischen 13 Scorerpunkte in zehn Spielen auf seinem Konto stehen (9 Tore/4 Assists).
Mit seinem Doppelpack sowie einem Assist war Lange der Matchwinner beim 4:0-Heimsieg gegen die SF DJK Mastbruch, der Heide auf Platz 2 der Landesliga Staffel 1 vorrücken ließ.
Name: Lange
Vorname: Darwin
Spitzname: -
Verein: SV Heide Paderborn
Im Verein seit: Sommer 2019
Wohnort: Paderborn
Alter: 25
Geburtsdatum: 20.04.2000
Größe: 186 cm
Geburtsort: Paderborn
Nationalität: Deutsch
Position: Angriff
Welche genaue Position spielst du am liebsten: linker Flügel
Fuß: rechts
Trikotnummer: 7
In dem Alter habe ich mit dem Fußballspielen begonnen: mit 4 Jahren
Meine Jugendvereine: VFL Lichtenau, SC Paderborn 07, SV Lippstadt 08
Beruf: Softwareentwickler
Beschreibe dich mit drei Worten: humorvoll, ehrgeizig, ehrlich
Welches Ritual hast du vor dem Spieltag: Musik hören
Dein Lieblingswetter am Spieltag: 18 Grad leicht bewölkt
Darum spiele ich Fußball: Aus Leidenschaft
Das ist mein fußballerisches Vorbild: Marco Reus
Das kann ich neben Fußball am besten: Mario Kart
Dein größter Erfolg: Aufstieg mit Heide in die Landesliga (Saison 2019/20)
Deine bitterste Niederlage: Silvester Cup Finale mit Heide (am 29. Dezember 2019)
Dein aktuell bester Mitspieler: Mike Franz
Der beste Mitspieler deiner bisherigen Laufbahn: Henning Matriciani und Marcel Hoffmeier
Der Trainingsweltmeister in deiner Mannschaft: Gianluca Mazza und Frederik Ewe
Ich sitze in der Kabine neben: Scott Millard und Aziz Shojaai
Wen tunnelst du im Training am liebsten: Aziz Shojaai und Florian Lemke
Welche Schlagzeile möchtest du mal über dich lesen: "Lange schießt Heide zum Aufstieg"
Drei Dinge, die ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde: Handy, Fußball und Cap
Das ist mein persönliches Saisonziel: Gesund bleiben und noch mehr Scorer sammeln
Das ist mein Saisonziel mit der Mannschaft: Top 3 erreichen
Das möchte ich in meiner Fußball-Laufbahn noch erreichen: Aufstieg und Kreispokal Sieger mit Heide