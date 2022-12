Spieler der Woche: Danielle Werlein mit Dreierpack bei Kantersieg FuPa präsentiert Woche für Woche den "MVP" in Westfalen.

FuPa Westfalen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Am Sonntag erzielte der 21-jährige Danielle Werlein seinen ersten Oberliga-Dreierpack beim 6:0-Kantersieg der SG Finnentrop/Bamenohl gegen den Delbrücker SC. Es waren für die Sauerländer drei ganz wichtige Punkte, um die Abstiegsplätze vor dem Winter deutlich zu distanzieren.

In seiner Jugendzeit hat der Angreifer in der B-Junioren-Bundesliga mit dem Hombrucher SV u. a. gegen Größen wie Borussia Dortmund, FC Schalke 04 oder Borussia Mönchengladbach gespielt. Nach seinen ersten zwei Senioren-Jahren beim ASC 09 Dortmund, als er überwiegend die Jokerrolle einnahm, gehört Werlein nun erstmals zu den Leistungsträgern in der Oberliga Westfalen und ist mit neun Toren der viertbeste Schütze der Liga.

Wir stellen euch den gebürtigen Werdohler in unserem Steckbrief näher vor:

Name: Werlein

Vorname: Maurice Danielle

Rufname: Danielle

Verein: SG Finnentrop/Bamenohl

Wohnort: Werdohl

Alter: 21

Geburtsdatum: 27.02.2001

Größe: 1,81 m

Geburtsort: Werdohl

Nationalität: Deutsch

Position: Stürmer/Flügelspieler

Fuß: rechts

Trikotnummer: 22

Im Verein seit: Sommer 2022