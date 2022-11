Spieler der Woche: Clement Itodo gewinnt Abstiegskrimi im Alleingang FuPa präsentiert Woche für Woche den "MVP" in Westfalen.

FuPa Westfalen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Der 23-jährige Clement Edache Itodo schoss am Sonntag alle vier Tore beim 4:2-Sieg von SW Wattenscheid 08 gegen seinen Ex-Verein Firtinaspor Herne. Für die Schwarz-Weißen war es ein überlebenswichtiger Dreier, der den Rückstand auf das rettende Ufer auf fünf Punkte verkürzte.

Der Torjäger war im Juni 2021 studienbedingt, aber auch wegen des Fußballs, so Itodo, aus seinem Heimatland Nigeria nach Deutschland gekommen. Schon bei seiner ersten Station zeigte er sich in Herne treffsicher und erzielte acht Tore in der Hinrunde. Er folgte dem Lockruf von Türkspor Dortmund, gegen die starke Konkurrenz konnte sich der junge Mittelstürmer aber nicht durchsetzen und kam nur zu zwei Landesliga-Einsätzen in der Rückrunde.

Itodo blieb in der Landesliga und schloss sich im Sommer SW Wattenscheid 08 an. Beim schwachen Saisonstart blieb auch der 23-Jährige größtenteils blass, bis Sonntag standen lediglich zwei Treffer zu Buche. Der Viererpack könnte nun die Wende einleiten, die auch SWW dringend nötig hat, um die Klasse zu halten.

Wir stellen euch den jungen Nigerianer in unserem Steckbrief näher vor:

Name: Itodo

Vorname: Clement Edache

Spitzname: Clemo

Verein: SW Wattenscheid 08

Wohnort: Essen

Alter: 23

Geburtsdatum: 13. August 1999

Größe: 1,90m

Geburtsort: Kaduna, Nigeria

Nationalität: Nigeria

Position: Angriff

Fuß: beidfüßig

Trikotnummer: 11, ich liebe diese Nummer