Spieler der Woche: Bayezit ist Gevelsberger "Lebensversicherung"

Seit Sommer 2024 kickt der 32-jährige Enver Bayezit für den SV Ararat Gevelsberg. Der türkische Offensivspieler hatte seine bisherige Laufbahn in der Heimat verbracht und war in jungen Jahren als Profi in der 3. und 4. Liga aktiv. Später war er noch im türkischen Amateurfußball unterwegs, bevor er 2021 nach Deutschland kam und eine Fußballpause einlegte. In der vergangenen Saison schloss er sich dem kurdischen Verein im südlichen Ruhrgebiet an und schoss Ararat mit 40 Toren erstmals in den überkreislichen Fußball.

Auch in der laufenden Spielzeit ist er der überragende Akteur und hat maßgeblichen Anteil daran, dass der SV Ararat Gevelsberg am Durchmarsch in die Landesliga schnuppert. Am vergangenen Wochenende schoss der Mittelstürmer beim 5:2-Heimsieg gegen den VfL Schwerte seine Saisontore Nr. 28 bis 31. Früh holte er einen Elfer raus, der er selbst verwandelte (11.). In der 22. Spielminute tanzte er nach einem tiefen Pass seinen Gegenspieler aus und verwandelte über den Innenpfosten. Mit deinem kurz nach Wiederanpfiff sehenswerten Schuss aus spitzem Winkel war der Drops gelutscht (48.). Der Schlusspunkt zum 5:2 gehörte mit einer ähnlichen Aktion natürlich auch ihm (75.).

„Er hat sich die Tore verdient. Ich bin glücklich, dass wir ihn haben“, sagte Ferhat Ülker nach dem Spiel. Der Coach kommuniziert hauptsächlich auf türkisch mit dem Routinier, über den er schon im vergangenen Jahr gegenüber der Lokalpresse "Westfalenpost" schwärmte: „Er ist für uns der wichtigste Spieler vorne. Ich bewundere nicht nur seine Torgefahr, sondern auch seine weiteren Qualitäten: Er kann Bälle gut festmachen, läuft viel für die Mannschaft, gewinnt viele Kopfballduelle und ist vor dem Tor total abgebrüht. Er weiß genau, wo der Ball hinkommt und ist eiskalt, ein Topstürmer. Es ist nicht nur seine Torgier. Dadurch, dass er sich viel bewegt, bringt uns das weiter. Wir brauchen keinen, der nur vorne rumsteht. Man sieht es ihm einfach an, dass er früher höher gespielt hat. Wenn er sich im Spiel befindet, ist er fokussiert, sieht die Räume, ist immer anspielbar und wird von seinen Kollegen gesucht. Als Zielspieler schafft er es, die Tore zu schießen. Das kann er aus verschiedenen Lagen und überspringt bei hohen Bällen sogar mal hochgewachsene Innenverteidiger der Gegner – wenn er den Ball verlängert oder ihn nach Flanken präzise aufs Gehäuse bringt."