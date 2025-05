Spieler der Woche: Arminia Tegels Tormaschine Sahinbas

FuPa Berlin präsentiert den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐

Interview mit Arminia-Tegel-Stürmer Azis-Enes Sahinbas

FuPa Berlin im Gespräch

FuPa Berlin: Kannst du dich noch an dein torreichstes Spiel erinnern?

Azis-Enes Sahinbas: Ich erinnere mich an ein Spiel vor etwa vier Jahren in der Kreisliga B. Damals wurde ich in der zweiten Halbzeit eingewechselt und habe acht oder neun Tore erzielt. Das war auch mein letztes Spiel für diesen Verein – deshalb ist es mir besonders im Gedächtnis geblieben.