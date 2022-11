Spieler der Woche: Akgüvercin ist Mr. Zuverlässig in Erlinghausen FuPa präsentiert Woche für Woche den "MVP" in Westfalen.

FuPa Westfalen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Seit vielen Jahren hat der 30-jährige Bilal Akgüvercin eine herausragende Trefferquote beim Landesligisten SV RW Erlinghausen, der immer auch mit einem Auge Richtung Meisterschaft schielt und insbesondere in der "Corona-Saison" 2020/21 einen nahezu perfekten Saisonstart hingelegt hatte, bevor es jedoch zum Abbruch kam.

Am Wochenende leitete der Offensivmann, der bis auf einen einjährigen Ausflug in den Türkischen Profifußball seine gesamte Seniorenkarriere beim Club von BVB-Präsident Hans-Joachim Watzke verbracht hat, den 6:1-Heimsieg gegen den FC Borussia Dröschede ein und stockte am Ende des Tages mit seinem dritten Dreierpack der Saison sein Konto auf 14 Treffer auf. Damit führt Akgüvercin die Torjägerliste der Landesliga 2 an.

Nach Niederlagen gegen die Topteams SV Westfalia Soest und SV 04 Attendorn war Erlinghausen zuletzt etwas ins Hintertreffen geraten und weist nun einen Rückstand von sechs Punkten auf die Tabellenspitze auf. Schon am nächsten Spieltag muss RWE beim Drittplatzierten SuS Bad Westernkotten beweisen, dass in der laufenden Spielzeit noch mehr drin ist als aktuell Platz 5. Da ist ein Bilal Akgüvercin in Topform hilfreich, der bislang ein Drittel aller Erlinghausener Tore geschossen hat.

Wir stellen euch den seit 2019 hauptberuflichen Nachwuchstrainer der BVB Evonik Fußballakademie in unserem "Spieler der Woche"-Steckbrief näher vor:

Name: Akgüvercin

Vorname: Bilal

Spitzname: Bilo

Verein: SV RW Erlinghausen

Wohnort: Brilon

Alter: 30

Geburtsdatum: 12.07.1992

Größe: 1,86m

Geburtsort: Brilon

Nationalität: Deutsch

Position: Angriff / Rechtes Mittelfeld

Fuß: Links

Trikotnummer: 7

Im Verein seit: 2015