Spieler-Casting beim SV Uedesheim: Ex-Nationalspieler soll helfen Der SV Uedesheim geht bei der Suche nach Spielern einen besonderen Weg. Der Bezirksligist lädt zum offenen Sichtungstraining ein - begleitet wird die Einheit vom ehemaligen deutschen Nationalspieler Amin Younes. von André Nückel · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Wer steht bald in der Uedesheim-Mauer? – Foto: Christian Haas

Der SV Uedesheim arbeitet weiter am Neustart für die kommende Saison in der Bezirksliga. Nachdem zuletzt zahlreiche Abgänge bekannt geworden waren, geht der Verein nun einen kreativen Weg bei der Suche nach neuen Spielern. Die Uedesheimer laden zu einem offenen Sichtungstraining für die erste Mannschaft ein - und bekommen dabei prominente Unterstützung.

Mit dabei ist nämlich Amin Younes. Der frühere deutsche Nationalspieler wird das Sichtungstraining begleiten und den Verein mit seiner Erfahrung aus dem Profifußball bei der Sichtung und Auswahl der Spieler unterstützen. Younes bringt eine außergewöhnliche Vita mit. In seiner Laufbahn spielte er unter anderem für Borussia Mönchengladbach, Ajax Amsterdam, SSC Neapel, Eintracht Frankfurt und FC Schalke 04. Für Uedesheim ist diese Aktion ein Versuch, eine schlagkräftige erste Mannschaft auf die Beine zu stellen, nachdem das Trainerteam und der Großteil des Kaders den Klub verlassen haben - mehr hier. Der Verein sucht ambitionierte und leistungsorientierte Fußballer, die sich auf Bezirksliga-Niveau zeigen wollen. Angesprochen werden ausdrücklich Talente, erfahrene Spieler, aktuell vereinslose Akteure und Fußballer, die einen Tapetenwechsel suchen.