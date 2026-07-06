Spieler-Casting beim SV Uedesheim: Ex-Nationalspieler soll helfen

Der SV Uedesheim arbeitet weiter am Neustart für die kommende Saison in der Bezirksliga. Nachdem zuletzt zahlreiche Abgänge bekannt geworden waren, geht der Verein nun einen kreativen Weg bei der Suche nach neuen Spielern. Die Uedesheimer laden zu einem offenen Sichtungstraining für die erste Mannschaft ein - und bekommen dabei prominente Unterstützung.
Mit dabei ist nämlich Amin Younes. Der frühere deutsche Nationalspieler wird das Sichtungstraining begleiten und den Verein mit seiner Erfahrung aus dem Profifußball bei der Sichtung und Auswahl der Spieler unterstützen. Younes bringt eine außergewöhnliche Vita mit. In seiner Laufbahn spielte er unter anderem für Borussia Mönchengladbach, Ajax Amsterdam, SSC Neapel, Eintracht Frankfurt und FC Schalke 04.
Für Uedesheim ist diese Aktion ein Versuch, eine schlagkräftige erste Mannschaft auf die Beine zu stellen, nachdem das Trainerteam und der Großteil des Kaders den Klub verlassen haben - mehr hier. Der Verein sucht ambitionierte und leistungsorientierte Fußballer, die sich auf Bezirksliga-Niveau zeigen wollen. Angesprochen werden ausdrücklich Talente, erfahrene Spieler, aktuell vereinslose Akteure und Fußballer, die einen Tapetenwechsel suchen.
Das Sichtungstraining findet am kommenden Sonntag, 12. Juli, ab 13 Uhr auf der Sportanlage des SV Uedesheim am Norfer Weg 75 in Neuss statt. Dort sollen interessierte Spieler die Möglichkeit bekommen, sich direkt für den Kader der ersten Mannschaft zu empfehlen. Der Klub formuliert die Einladung bewusst offen: "Wer leistungsorientiert ist und eine neue sportliche Herausforderung sucht, soll die Chance erhalten, sich vorzustellen."
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Als möglicher Überraschungsgast hat sich zudem Sascha Dum angekündigt. Auch der frühere Profi bringt reichlich Erfahrung aus dem höherklassigen Fußball mit. Für den SV Uedesheim würde damit ein weiteres bekanntes Gesicht den Rahmen des Sichtungstrainings aufwerten.
Mit dem offenen Sichtungstraining will Uedesheim nun Spieler erreichen, die sich direkt zeigen möchten. Der Verein verbindet die Suche nach Verstärkung mit einem besonderen Anreiz: Wer teilnimmt, kann sich nicht nur vor den Verantwortlichen des Bezirksligisten präsentieren, sondern auch vor einem ehemaligen Nationalspieler, der den Blick aus dem Profifußball einbringt. Einen ähnlichen Versuch hatte der ehemalige Regionalliga-Klub 1. FC Düren versucht und reichlich Resonanz erhalten. Allerdings konnte der FCD auch mit der Regionalliga locken.