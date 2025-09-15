Spieler bewusstlos: Krankenwageneinsatz überschattet Bezirksliga-Duell

Wolfratshausen – Sie haben wieder alles versucht, nur genutzt hat es wenig. Kunstrasen, taktische Umstellungen zur Pause, maximale Leidenschaft. Es verfestigt sich auch nach der 0:2-Niederlage gegen den TSV Gilching-Argelsried der Eindruck, als wäre das in Summe bei Weitem nicht gut genug. „Gilching war stärker, hat verdient gewonnen“, räumt Florian Ächter ein. Für ihn waren die Gäste der bis dato beste Gegner. „Lauffreudig und mit vielen Positionswechseln.“

Da konnte seine Elf nicht mithalten. Wieder einmal. Doch mit dieser Partie endet auch das Alibi, der tabellarisch besser positionierten und aus welchen Gründen auch immer stabileren, standhafteren Teams. „Ab sofort spielen wir gegen die Gegner, die um uns herum platziert sind“, betont Ächter. Wohl wissend um die Quintessenz daraus. Dranbleiben, oder noch weiter abfallen. „Wir müssen jetzt punkten“, stellt der Coach klar.

Am Samstag war das nicht möglich. Weil zum wiederholten Male nachteilige Momente dem Gegner in die Karten spielten. Ein fahriger Abstoß, zu lasche Klärungsversuche, ungewollte Mangelerscheinungen in der Entscheidungsfindung. Ächters Fazit: „Zwei vermeidbare Tore.“ Aber auch zwei, die ins Kontor einer geschundene Seele schlagen. Wie soll das BCF-Team ein 0:2 gegen einen routinierten Gegner aufholen? Der Wille allein wird es nicht richten. Vorne hapert es nach wie vor gewaltig. Ächter stellte zur Pause um, zog einen weiteren Spieler ins Zentrum. Den Flügel praktisch zu opfern war angesichts der hoch agierenden Außenverteidiger der Gäste freilich ein Risiko. Aber eines, das sie zu händeln wussten.

Nur defensiv ging die Rechnung auf

„Hinten ist es aufgegangen“, erläutert der BCF-Trainer. Die erhofften Vorstöße in der Offensive blieben gleichwohl aus. Weil Beni Kuqi und Engin Torunoglu mit ihren wenigen Aktionen „zu unclever“ umgingen. Zu allem Überfluss mussten die Farcheter dann auch noch den Krankenwagen alarmieren. Metehin Altay war nach einem Luftduell denkbar ungünstig mit dem Oberkörper aufgekommen und eine knappe Minute ohne Bewusstsein. Ächter versicherte dem angefassten Gegenspieler, dass er frei von Schuld sei. „Es war ein Schockmoment für alle.“ Entwarnung kam am Abend. Altay durfte mit Brummschädel nach Hause, war aber fraglos mindestens genauso bedient wie sein Mitspieler.