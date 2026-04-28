Spieler beleidigt: Fast-Abbruch Bei Delay Sports II

Archiv – Foto: Ralf Seedorff

Trainer Bilal Kamarieh veröffentlichte am Dienstagnachmittag das Video zum Spiel Al-Kauthar gegen Delay Sports II bei YouTube. Kurz zum Spielfilm: Nach torloser erster Halbzeit ging Al-Kauthar in der 69. Minute in Führung. Delay, die das Spiel über 90 Minuten hinweg dominiert hatten, steckten nicht auf, glichen keine zehn Minuten später durch Julius Nissle aus und drehten die Partie in der Nachspielzeit schließlich. Yazid Tambo erzielte nach einer Hereingabe von der rechten Seite den umjubelten Siegtreffer für die Gäste. Doch dazu wäre es fast gar nicht gekommen.

Denn nur ein paar Minuten zuvor unterbrach der Schiedsrichter Patrick Hoessler das Spiel, sprach, so sieht man es im Video, mit den Verantwortlichen beider Mannschaften. Kamarieh, der selber nicht vor Ort war, erklärte, dass seine Spieler permanent von Zuschauern beleidigt wurden. Der 29-Jährige dazu: „Dass man 90 Minuten von außen, von den Zuschauern so beleidigt wird... Ich kann nicht verstehen, warum so etwas passiert. Es nervt einfach. Das hat beim Fußball nichts zu suchen. Warum muss man in der Kreisliga ständig reinrufen und Spieler beleidigen? Der Schiedsrichter wollte das Spiel eigentlich abbrechen. Man sollte respektvoll bleiben."