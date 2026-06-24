„Spieler aus unserem Nachwuchs eine faire Chance geben"

Die abgelaufene Saison verlief beim FC Schradenland nach Plan – oder sogar besser. „Klare Steigerung gegenüber Saison 2024/25", sagt Trainer Mirko Ott gegenüber FuPa. Mehr Worte braucht es nicht, um den Grundtenor beim Verein aus der Kreisliga West Südbrandenburg zu beschreiben: Die Richtung stimmt, der Kurs wird beibehalten.

Vorbereitung mit Schwung: Nachwuchs mischt mit

Die Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 läuft vielversprechend. Zwei Dinge stechen laut Ott hervor: eine hohe Trainingsbeteiligung und die enge Kooperation mit der vereinseigenen U18. Junge Spieler schnuppern Männerfußball-Luft, die Erwachsenen profitieren von frischem Elan – eine Symbiose, die beim FC Schradenland bewusst gefördert wird.

Nachwuchs als Trumpfkarte

Wenn Ott gefragt wird, wen er gezielt loben würde, fällt die Antwort eindeutig aus: Es sind die Talente aus dem eigenen Nachwuchs. Das Ziel ist klar – ihnen eine faire Chance im Männerteam zu geben. Einzelne Namen nennt der Trainer dabei nicht, die Philosophie ist jedoch deutlich: Entwicklung von innen heraus statt teurer Transfers.

Kein Stillstand: Meisterschaft als Ziel

Für die neue Saison gibt Ott die Marschroute vor: „Unsere junge Mannschaft weiterentwickeln und um die Meisterschaft mitspielen." Ein doppeltes Versprechen – an die Spieler, die wachsen sollen, und an die Fans, die Ambitionen sehen wollen. Beides schließt sich beim FC Schradenland offenbar nicht aus.

Kader bleibt stabil – Junioren rücken nach

Personell gibt es beim FC Schradenland keine Unruhe: Abgänge verzeichnet der Verein keine. Auf der Zugangsseite werden ausschließlich Spieler aus der eigenen U18 in den Männerkader integriert. Kontinuität und Vertrauen in die eigene Arbeit – das ist das Transferkonzept des Vereins.

Drei Favoriten für den Titel

Den Kampf um die Meisterschaft in der Kreisliga West Südbrandenburg sieht Ott als offen an. Als stärkste Konkurrenten benennt er SV Reichenhain, SV Prösen und VfB Hohenleipisch II – drei Teams, gegen die der FC Schradenland seinen Ambitionen nach selbst ein gewichtiges Wort mitreden will.