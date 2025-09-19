Rasim Bulic als Dirigent der Zebras. – Foto: Markus Römer/Scheuring

"Spielen nicht gegen Blinde" - MSV-Coach Hirsch warnt vor Havelse Zum Abschluss der Englischen Woche tritt der MSV Duisburg als Tabellenführer beim Mit-Aufsteiger TSV Havelse an.

Zum Abschluss der Englischen Woche ist der MSV Duisburg beim Tabellenschlusslicht TSV Havelse gefordert. Da der über kein Drittliga-taugliches Stadion verfügt, wird im nahen Hannover gespielt, genau im Eilenriedestadion. Nachdem die Zebras nun den alleinigen Rekord des besten Starts in eine Saison in der 3. Liga haben, ist Cheftrainer Dietmar Hirsch froh, dass das Thema vorbei ist.

Einmal mehr geht der MSV als Favorit in ein Spiel. Das ist in sofern ungewöhnlich, dass die Zebras erst im Sommer in die 3. Liga aufgestiegen sind. Seitdem spielen sie die Konkurrenz allerdings schwindelig und führen die Tabelle mit einem Vorsprung von fünf Punkten an. Der Traditionsverein aus dem Ruhrgebiet hat jedes seiner sechs Spiele gewonnen und damit den Startrekord geholt. "Der Rekord ist gebrochen. Ich bin froh, dass wir nicht mehr darüber sprechen müssen", sagte Hirsch im Pressegespräch vor dem Auswärtsspiel gegen Havelse am Sonntag (13.30 Uhr, FuPa-Liveticker). Auch der TSV ist im Sommer aufgestiegen, hat seitdem aber einen ganz anderen Weg eingeschlagen als die Zebras. Nur zwei Punkte konnte die Mannschaft bislang holen, erlebte zuletzt ein 2:6-Debakel gegen den FC Ingolstadt. Auf die leichte Schulter nehmen, darf Duisburg den kommenden Gegner aber keinesfalls, wie der Cheftrainer nachdrücklich anmahnt. "Havelse hatte oft sehr knappe Ergebnisse, sie hätten mehrfach eigentlich als Sieger vom Platz gehen müssen. Für das, was sie bisher gezeigt haben, haben sie eindeutig zu wenige Punkte geholt", erklärt er.