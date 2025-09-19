"Spielen nicht gegen Blinde" - MSV-Coach Hirsch warnt vor Havelse

Zum Abschluss der Englischen Woche ist der MSV Duisburg beim Tabellenschlusslicht TSV Havelse gefordert. Da der über kein Drittliga-taugliches Stadion verfügt, wird im nahen Hannover gespielt, genau im Eilenriedestadion. Nachdem die Zebras nun den alleinigen Rekord des besten Starts in eine Saison in der 3. Liga haben, ist Cheftrainer Dietmar Hirsch froh, dass das Thema vorbei ist.
Einmal mehr geht der MSV als Favorit in ein Spiel. Das ist in sofern ungewöhnlich, dass die Zebras erst im Sommer in die 3. Liga aufgestiegen sind. Seitdem spielen sie die Konkurrenz allerdings schwindelig und führen die Tabelle mit einem Vorsprung von fünf Punkten an. Der Traditionsverein aus dem Ruhrgebiet hat jedes seiner sechs Spiele gewonnen und damit den Startrekord geholt. "Der Rekord ist gebrochen. Ich bin froh, dass wir nicht mehr darüber sprechen müssen", sagte Hirsch im Pressegespräch vor dem Auswärtsspiel gegen Havelse am Sonntag (13.30 Uhr, FuPa-Liveticker).
Auch der TSV ist im Sommer aufgestiegen, hat seitdem aber einen ganz anderen Weg eingeschlagen als die Zebras. Nur zwei Punkte konnte die Mannschaft bislang holen, erlebte zuletzt ein 2:6-Debakel gegen den FC Ingolstadt. Auf die leichte Schulter nehmen, darf Duisburg den kommenden Gegner aber keinesfalls, wie der Cheftrainer nachdrücklich anmahnt. "Havelse hatte oft sehr knappe Ergebnisse, sie hätten mehrfach eigentlich als Sieger vom Platz gehen müssen. Für das, was sie bisher gezeigt haben, haben sie eindeutig zu wenige Punkte geholt", erklärt er.
Wie dicht das Leistungsniveau in der Spielklasse ist, zeigt sich an jedem Wochenende. Jeder kann jeden schlagen. Entsprechend dämpft der Coach auch die Erwartungshaltung: "Wir sind aufgestiegen und aktuell Tabellenführer. Natürlich haben wir schon etwas erreicht, aber davon können wir uns noch nichts kaufen. Wir spielen ja nicht gegen Blinde."
Ein großer Pluspunkt bei den Zebras sind in dieser Saison die Einwechselspieler. Zahlreiche Treffer haben die Joker erzielt und damit auch mehr als einmal eine Begegnung zugunsten des Aufsteigers gedreht. "Wir haben in Schweinfurt wieder gut gewechselt und die neuen Spieler haben es sehr gut gemacht. Sie drängen in die Startelf", erläutert Hirsch. Viel tiefer lässt er sich aber nicht in die Karten schauen, was eine mögliche Aufstellung am Sonntag angeht. Personell wird sich die Lage derweil wohl nicht weiter entspannen. Thilo Töpken ist einsatzbereit, ansonsten wird kein Rückkehrer aus dem Lazarett erwartet. Begleitet wird der MSV-Tross von mindestens 1.500 Fans, eine Tageskasse wird es nach aktuellem Stand nicht geben.