Spielen die Nerven mit? Zwei Fernduelle um den Verbandsliga-Aufstieg

Der FSV Saxonia Tangermünde ist Meister, wenn...

er gegen den Osterburger FC gewinnt UND der SSV Havelwinkel Warnau nicht gegen den TuS Schwarz-Weiß Bismark gewinnt.

er gegen den Osterburger FC Unentschieden spielt UND der SSV Havelwinkel Warnau mit fünf Toren oder mehr gegen den TuS Schwarz-Weiß Bismark verliert.

LOTTO-Landesliga Nord

Morgen, 15:00 Uhr SV Eintracht Lüttchendorf Lüttchendorf SV Eintracht Emseloh Emseloh 15:00

Spieltext Lüttchendorf - Emseloh

Spieltext SSC Weißenf. II - Zeitz

Wie in der Nord-Staffel bringen auch im Süden zwei Kreis-Duelle die Entscheidung um die Meisterschaft. Der Matchball liegt beim SV Eintracht Emseloh, der sich zuletzt mit fünf Siegen in Serie in einer guten Verfassung präsentiert hat. Gewinnt die Eintracht beim schon abgestiegenen SV Eintracht Lüttchendorf, kehrt sie nach zwei Spielzeiten in die Verbandsliga zurück. Selbst ein Unentschieden würde den Emselohern aller Voraussicht nach schon genügen, da sie die deutlich bessere Tordifferenz haben. Für den zweitplatzierten 1. FC Zeitz gilt: Nach zuletzt vier Remis in Serie muss das Auswärtsspiel beim noch abstiegsbedrohten SSC Weißenfels II gewonnen werden, um eine Chance auf den Titel zu haben. Zusätzlich bräuchte es Schützenhilfe aus Lüttchendorf.

Der SV Eintracht Emseloh ist Meister, wenn...