Spielen die Frauen des FC Bayern bald im Löwen-Stadion? „Wäre ein wichtiges Signal“

München – Bislang traten auf Giesings Höhen Fußball-Mannschaften aus der Dritten Liga wie Arminia Bielefeld, Hansa Rostock oder der FC Ingolstadt gegen den TSV 1860 an. Künftig könnten die Teams international werden: FC Arsenal, Juventus Turin oder Paris Saint-Germain im Grünwalder – jedenfalls die Frauen dieser europäischen Top-Clubs. Derzeit wird geprüft, ob das Frauenteam des FC Bayern seine Heimspiele in der UEFA Women’s Champions-League ab der Saison 2025/26 im Städtischen Stadion an der Grünwalder Straße austragen wird.

Dennoch werde dem Team in Bezug auf Spielstätten nicht der gleiche Stellenwert eingeräumt wie den Profiteams der Männer. Stattdessen müssten die Damen im Bayern-Campus vor gerade mal bis zu 3000 Zuschauern spielen. Zudem sei der Campus mit öffentlichen Verkehrsmitteln kaum erschlossen, so Kranenpohl. „Gerade bei den zahlreichen Spielen, die um 20.45 Uhr angestoßen werden, gleicht die Rückfahrt in die Stadt oft einer Odyssee.“

Mit einer Kapazität von 15 000 Plätzen sei das Grünwalder Stadion ein weit angemessenerer Austragungsort für Fußballspiele der europäischen Eliteteams. Zudem sei das Stadion mit zwei U-Bahnlinien, Tram und diversen Buslinien aus dem ganzen Stadtgebiet hervorragend erreichbar.

„Ein wichtiges Signal, den Frauen des FC Bayern eine gleichwertige Infrastruktur zur Verfügung zu stellen“

„Giesing identifiziert sich stark mit dem Fußball und die Atmosphäre auf Giesings Höhen ist einzigartig“, so die Grünen. Damit könnte man dem Frauen-Fußball eine würdige Bühne bieten. „Außerdem wäre es in Zeiten, in denen Geschlechtergerechtigkeit in allen gesellschaftlichen Bereichen an Bedeutung gewinnt, ein wichtiges Signal, den Frauen des FC Bayern eine gleichwertige Infrastruktur zur Verfügung zu stellen.“ Die Nutzung des Grünwalder Stadions für die UEFA-Spiele der Frauen wäre ein sichtbares und glaubwürdiges Zeichen für Gleichstellung im Profisport und eine angemessene Anerkennung der sportlichen Leistungen der Spielerinnen.

Genaue Angaben über eine Austragung der Women’s Champions-League im Grünwalder Stadion können erst nach der UEFA-Begehung gemacht werden, so das RBS. Klar ist: Finden Spiele statt, so kann der FC Bayern die Anfangszeiten in der ersten und zweiten Runde selbst festlegen. Ab der Gruppenphase legt die UEFA die Anstoßzeiten fest. Die Spiele beginnen dann laut Verbandsstatuten in der Regel um 18.30/18.45 Uhr beziehungsweise um 20.45/21 Uhr. Ausnahmen sind demnach möglich. Vom FC Bayern war keine Stellungnahme zu bekommen.