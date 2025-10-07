Spielemarathon für Enzesberger: Drei Einsätze innerhalb von 72 Stunden

"Für einen Standby-Spieler waren das nicht wenige Minuten. Am Sonntagabend war ich komplett bratfertig", schmunzelt Enzesberger, der in allen drei Matches in der Starformation stand. "Aus beruflichen Gründen - ich habe mir ein zweites Standbein als Energetiker aufgebaut - fehlt mir die Zeit, unter der Woche zu trainieren und deshalb spiele ich auch nirgendwo mehr regelmäßig. Oberpolling ist mein Heimatverein und in Gottsdorf hatte ich eine superschöne Zeit als Spielertrainer. Ich helfe diesen beiden Klubs - sofern es bei mir zeitlich passt - aus, wenn Personalnot herrscht", berichtet der in Untergriesbach lebende Defensiv-Allrounder, der für den SV Schalding-Heining in der Spielzeit 2017/2018 34 Regionalliga-Einsätze absolvierte.







Sonderlich erfolgreich war das verlängerte Wochenende für Enzesberger allerdings nicht. Oberpolling zog im Kellerduell gegen den FC Obernzell-Erlau mit 1:2 den Kürzeren und auch mit Gottsdorf sprang nur ein Teilerfolg raus. "Oberpolling hatte durch die Abgänge der beiden Spielertrainer Starkl und Knödlseder einen großen Qualitätsverlust, zudem fallen Woche für Woche wichtige Spieler aus. Der Kader ist ohnehin nicht groß und daher war klar, dass es eine ganz schwere Saison werden wird. Trotz der Niederlage gegen Obernzell bin ich aber wieder ein Stück weit optimistischer, denn in diesem Spiel haben wir endlich mal wieder die altbekannten Bollinger Tugenden auf den Platz gebracht. Für den Klassenerhalt brauchen wir zwar nun schon ein kleines Fußballwunder, aber man sollte den SVO nie abschreiben", sagt der Routinier, der immer noch gerne dem runden Leder hinterher jagt: "Mit Kumpels kicken und nachher in der Kabine sitzen - es gibt nicht recht viel bessere Sachen."





Am Wochenende herrscht sowohl beim SV Gottsdorf als auch beim SV Oberpolling erneut Personalnotstand. Der A-Klassist hat wiederum einen Doppeleinsatz zu bestreiten. "Im Derby gegen Untergriesbach werde ich auflaufen, am Sonntag nehme ich mich dann aber raus. Auch für Oberpolling werde ich am Samstag in Niederalteich im Einsatz sein", informiert Enzesberger, der in dieser Spielzeit deutlich mehr Spieleinsätze als Trainingseinheiten bestritten hat: "Es macht immer noch Spaß und ich kann halt auch schlecht Nein sagen, wenn ich um Hilfe gebeten werde."