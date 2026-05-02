"Spiele" zeigt Mega-Moral und ist fast durch - Seebach sichert Platz 2

Die SpVgg Landshut ist dem Aufstieg mit einem 3:1-Sieg gegen den FC Tegernheim ein großes Stück näher gekommen – Foto: Norbert Herrmann

Die SpVgg Landshut steht in der Landesliga Mitte dicht vor dem Titelgewinn. Dank eines 3:1-Heimerfolgs gegen den FC Tegernheim muss der Tabellenführer im Grunde nur noch einen Schritt machen. Gewinnen Biberger, Böhm & Co. am vorletzten Spieltag ihr Auswärtsmatch beim Absteiger FC Kosova Regensburg, sind die Dreihelmstädter zwar womöglich theoretisch noch vom ersten Rang zu verdrängen, aber nicht mehr praktisch. Drei Punkte beträgt der Vorsprung der "Spiele", die bei identischem direkten Vergleich mit dem Rangzweiten TSV Seebach - beide Teams haben ihr Heimspiel jeweils mit 1:0 gewonnen - eine aktuell um zwölf Treffer bessere Tordifferenz aufweist. Der Beller-Truppe ist immerhin der zweite Platz nach einem souveränen 3:0-Auswärtserfolg beim 1. FC Passau nicht mehr zu nehmen. Nach vier Jahren in der dritthöchsten Amateurklasse scheinen hingegen die Landesliga-Lichter beim TB 03 Roding auszugehen. Die Klebl-Mannen brauchen nach der 2:3-Heimniederlage gegen den SV Schwandorf-Ettmannsdorf fast schon ein kleines Fußballwunder, um den direkten Abstieg noch abwenden zu können. Spannend bleibt das Duell um den letzten rettenden Rang. Der SV Etzenricht konnte die Auswärtsschlappe des FC Tegernheim nicht ausnutzen und zog auf heimischen Geläuf gegen die drittplatzierte SpVgg Lam mit 0:2 den Kürzeren.



Max Maier (Sportlicher Leiter SpVgg Landshut): "Ein verdienter Sieg nach einer guten Leistung. In der ersten Halbzeit wussten wir spielerisch zu überzeugen, in den zweiten 45 Minuten mit extrem viel Überzeugung und Fleiß. Gratulation an die Jungs. Wie sie jeden Widerstand angenommen und nochmal einen Schritt mehr gemacht haben, ist unfassbar."



Thomas Schneider (Trainer FC Tegernheim): "Nach einem schwierigen Start hat uns unmittelbar vor der Halbzeit der Platzverweis zurück ins Spiel gebracht. In der Phase konnten wir dann auch den Ausgleich machen und waren gut drin. Im Laufe der zweiten Halbzeit hat sich dann aber - trotz unserer Überzahl - die enorme Qualität von Landshut durchgesetzt, so dass der Sieg absolut in Ordnung geht."







Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): "Ein verdienter Sieg für Seebach. Vorne war für uns kaum ein Durchkommen und die Chancen, die Seebach hatte, waren immer gefährlich. Unser Gast ist im Stile einer absoluten Spitzenmannschaft aufgetreten."



Wolfgang Beller (Trainer TSV Seebach): "Passau hat schwungvoll begonnen und war die ersten zehn Minuten richtig gut im Spiel. Wir sind dann aber immer besser reingekommen und haben das Spiel mit zwei Standardtoren auf unsere Seite gezogen. Nach dem Seitenwechsel haben wir bewusst etwas tiefer gespielt und überhaupt nichts zugelassen. Unser Torhüter wurde nicht einmal ernsthaft geprüft. Nach vorne hatten wir immer wieder gute Momente - eine sehr reife Leistung."













Benjamin Urban (Trainer SC Luhe-Wildenau): "In Summe ein offenes Spiel, das in beide Richtungen kippen hätte können. Nach dem 0:1 hatten wir unsere stärkste Phase und haben es verpasst, frühzeitig den Sack zuzumachen. Deswegen blieb es bis zum Ende hin spannend. Dennoch Glückwunsch an die Truppe zu den drei Punkten."









Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): "Das Spiel hat definitiv keinen Schönheitspreis verdient gehabt. Für uns war es wichtig, in Führung zu gehen. In der Folge haben wir es geschafft, die gefährlichen Räume dicht zu bekommen und unterm Strich stehen drei verdiente Auswärtspunkte."









Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): "Es war eigentlich wie die letzten Wochen fast immer: Wir haben einen absolut vermeidbaren Gegentreffer und ein absolutes Traumtor bekommen. Vorne hätten wir locker sechs, sieben Tore erzielen können. Hinten raus hatten wir dann aber auch das notwendige Glück auf unserer Seite. Roding hat einen Elfmeter verschossen und unser Keeper hat einmal großartig gehalten. Grundsätzlich müssen wir die Statik in unserem Spiel wieder verbessern, als Mannschaft geschlossener verteidigen. Sonst werden wir in der Landesliga auf Dauer nicht viel gewinnen. Jetzt wollen wir aber die 60-Punkte-Marke noch knacken und die Saison versöhnlich abschließen."





