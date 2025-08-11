»Spiele werden durch Tore entschieden« - »Katastrophale Vorstellung«

Der 3. Spieltag in der Regionalliga Bayern ist absolviert. Wir haben wieder die Stimmen der Trainer für euch zusammengetragen.

Roberto Hilbert (Trainer SpVgg Greuther Fürth II): "Wir waren etwas zu schlampig und hätten unsere fußballerische Qualität besser ausspielen können. Es gibt aber im Fußball eben auch Faktoren, die man nicht beeinflussen kann.

Holger Bachthaler (Trainer FV Illertissen): "Wir sind zum richtigen Zeitpunkt in Führung gegangen und hätten im Verlauf der ersten Halbzeit das zweite Tor nachlegen können. Bei dem Lattenschuss hatten wir ein wenig Pech. Stattdessen mussten wir den Ausgleich hinnehmen. In der Pause haben wir bei der Grundordnung ein wenig umgestellt, weil wir nicht so viel Zugriff hatten. Im zweiten Durchgang waren wir dann griffiger im Spiel gegen den Ball und hatten die eine oder andere gute Möglichkeit. Über die gesamten 90 Minuten war es ein verdienter Sieg."

Matthias Ostrzolek (Spielertrainer TSV Schwaben Augsburg): "Leider ist es uns in der ersten Halbzeit nicht gelungen, den Ball trotz hundertprozentiger Torchancen über die Linie zu bringen. Wenn wir hier 1:0 in Führung gehen, können wir das Spiel vielleicht in unsere Richtung ziehen. Bei den Gegentoren machen wir es Bayern teilweise einfach zu leicht. Wir machen Fehler im Spielaufbau und spielen ihnen den Ball in den Fuß. Das wird natürlich gnadenlos bestraft. Man hat dann schon gemerkt, dass den jungen Bayern-Talenten so ein Spiel Spaß macht und bei uns haben etwas die Kräfte gefehlt. Abgesehen von dem klaren Ergebnis war es aber vor allem in der ersten Halbzeit eine gute Leistung unserer Mannschaft."

Holger Seitz (Trainer FC Bayern München II): "Es war ein klarer Sieg unserer sehr jungen Mannschaft. Wir hätten vielleicht sogar noch das eine oder andere Tor mehr erzielen können. Wir haben mit totaler Dominanz gespielt, stehen aber erst am Anfang der Entwicklung des Teams. Wir können dieses Auftreten nicht gegen jede der guten Mannschaften in der Regionalliga erwarten. Dennoch sind wir mit dem Saisonbeginn mit drei Siegen natürlich sehr zufrieden."

Aleksandro Petrovic (Trainer TSV Buchbach): "„Wir hätten das Spiel eher killen müssen, wenn wir Anfang der zweiten Halbzeit das 2:0 nachlegen, gehen wir wahrscheinlich als Sieger vom Platz. Aus der Überzahl hätten wir mehr machen können, aber kein Vorwurf an die Jungs. Wir haben den Gegner analysiert, haben die Räume besetzt, die wir angesprochen haben. Die Jungs setzen die Vorgaben sowieso optimal um. Man darf ja auch nicht vergessen, gegen wen wir da gespielt haben.“Marc Reitmaier (Trainer Würzburger Kickers): "Wir sind hierhergefahren, um zu gewinnen. Das war der klare Plan, obwohl wir natürlich wussten, dass Buchbach auf eigenem Platz eine Macht ist. Wir sind aber nicht so gut reingekommen, waren auch nicht griffig genug und sind dann auch zurecht durch ein tolles Tor in Rückstand geraten.“



Claudiu Bozesan (Trainer TSV Aubstadt): "Wir hatten uns viel vorgenommen, wollten den ersten Heimsieg einfahren. Wir haben in der ersten Halbzeit kein gutes Spiel gemacht, es war wenig Bewegung im Aufbauspiel. Memmingen stand defensiv sehr gut. In der zweiten Halbzeit haben wir besser gespielt und waren deutlich überlegen. Wir hatte jedoch keine Lösungen für die engen Räume. Dennoch bin ich mit der zweiten Halbzeit zufrieden. Wir nehmen den einen Punkt mit."



Claudiu Bozesan (Trainer TSV Aubstadt): "Wir hatten uns viel vorgenommen, wollten den ersten Heimsieg einfahren. Wir haben in der ersten Halbzeit kein gutes Spiel gemacht, es war wenig Bewegung im Aufbauspiel. Memmingen stand defensiv sehr gut. In der zweiten Halbzeit haben wir besser gespielt und waren deutlich überlegen. Wir hatte jedoch keine Lösungen für die engen Räume. Dennoch bin ich mit der zweiten Halbzeit zufrieden. Wir nehmen den einen Punkt mit." Matthias Günes (Trainer FC Memmingen): "Ich bin zufrieden mit dem Punkt, wir haben eine ordentliche erste Halbzeit gespielt. Wir haben versucht, Aubstadts starke Flügelspieler aus dem Spiel zu nehmen. In der zweiten Halbzeit haben wir viele schlechte Entscheidungen getroffen, hatten aber das Quäntchen Glück auf unserer Seite. Wir haben sehr viel Leidenschaft dagegen gesetzt. Aufgrund der guten kämpferischen Leistung war esaus meiner Sicht ein verdienter Punkt."

















Lukas Kling (Trainer SpVgg Bayreuth): "Es war ein Spiel auf ein Tor. Aschaffenburg hatte nur eine große Chance. Wir hatten 80 bis 90 Prozent Ballbesitz. Es fehlt uns einfach der Killerinstinkt, so ehrlich muss man sein. Wenn du aber den Ball aus einem Meter nicht über die Linie bringst, dann ist es schwierig. Im Training sind zehn von zehn drin. Was Wille, Einsatz und Laufbereitschaft anbelangt, da kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Aber Spiele werden nun einmal durch Tore entschieden."



Lukas Kling (Trainer SpVgg Bayreuth): "Es war ein Spiel auf ein Tor. Aschaffenburg hatte nur eine große Chance. Wir hatten 80 bis 90 Prozent Ballbesitz. Es fehlt uns einfach der Killerinstinkt, so ehrlich muss man sein. Wenn du aber den Ball aus einem Meter nicht über die Linie bringst, dann ist es schwierig. Im Training sind zehn von zehn drin. Was Wille, Einsatz und Laufbereitschaft anbelangt, da kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Aber Spiele werden nun einmal durch Tore entschieden." Aytac Sulu (Trainer SV Viktoria Aschaffenburg): "Ich bin stolz auf die Mannschaft, dass wir das Spiel ohne Gegentor zu Ende gebracht haben. Wir standen kompakt und stabil, das war gegen Bayreuth bei deren Umschaltspiel wichtig. Wir haben es defensiv sehr gut gemacht und konnten auch den einen oder anderen Nadelstich setzen."







Die SpVgg Unterhaching feierte beim FC Augsburg II einen verdienten Auswärtserfolg – Foto: Imago Images











Markus Feulner (Trainer FC Augsburg II): "Wir sind ordentlich und mit guten Möglichkeiten gestartet, waren dann aber zu fahrig und fehlerhaft in einigen Situationen. Das wurde uns auch mit dem 0:1 aufgezeigt. Uns hat dann mit dem zweiten Gegentor auch noch ein wenig der Mut verlassen. Nach unserem Anschlusstreffer hatten wir das Gefühl, dass hier noch was gehen könnte, bekommen dann aber das 1:3. Wir haben es Haching zu verdanken, das die Partie zum Ende hin noch einmal spannend wurde. Aber letztlich hat die SpVgg gegen uns verdient gewonnen."



Markus Feulner (Trainer FC Augsburg II): "Wir sind ordentlich und mit guten Möglichkeiten gestartet, waren dann aber zu fahrig und fehlerhaft in einigen Situationen. Das wurde uns auch mit dem 0:1 aufgezeigt. Uns hat dann mit dem zweiten Gegentor auch noch ein wenig der Mut verlassen. Nach unserem Anschlusstreffer hatten wir das Gefühl, dass hier noch was gehen könnte, bekommen dann aber das 1:3. Wir haben es Haching zu verdanken, das die Partie zum Ende hin noch einmal spannend wurde. Aber letztlich hat die SpVgg gegen uns verdient gewonnen." Sven Bender (Trainer SpVgg Unterhaching): "Am Ende wurde es enger, als es die 90 Minuten hergegeben haben. In den ersten 20 Minuten haben wir noch nicht so richtig in unser Spiel hineingefunden, dann wurde es aber deutlich besser und wir hatten viele Chancen. Leider sind wir nicht so weit weggezogen, dass die Partie schon früher entschieden war. Zum Schluss war es eine unnötige Dramatik, die wir selbst haben aufkommen lassen. Letztlich stehen aber drei Punkte zu Buche. Darüber sind wir einfach nur froh."









Thorsten Kirschbaum (Trainer DJK Vilzing): "Ich bin natürlich sehr glücklich über den Sieg. Ich habe viele gute Dinge gesehen. Optimal waren natürlich die drei schnellen Tore. Insgesamt waren es gute 90 Minuten meiner Mannschaft."



Thorsten Kirschbaum (Trainer DJK Vilzing): "Ich bin natürlich sehr glücklich über den Sieg. Ich habe viele gute Dinge gesehen. Optimal waren natürlich die drei schnellen Tore. Insgesamt waren es gute 90 Minuten meiner Mannschaft." Niklas Reutelhuber (SpVgg Ansbach): "Wir haben in den ersten 25 Minuten scheinbar gar nicht mitbekommen, dass der Schiedsrichter schon angepfiffen hatte. Es war eine katastrophale Vorstellung. Glückwunsch an Vilzing."









Dominik Betz (Trainer VfB Eichstätt): "Es war ein verdienter Heimsieg. Wir hätten vor dem 1:0 schon in Führung gehen müssen, was uns dann in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gelungen ist. Wir haben gut verteidigt. Deshalb sind wir sehr zufrieden."



Dominik Betz (Trainer VfB Eichstätt): "Es war ein verdienter Heimsieg. Wir hätten vor dem 1:0 schon in Führung gehen müssen, was uns dann in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gelungen ist. Wir haben gut verteidigt. Deshalb sind wir sehr zufrieden." Tobias Beck (Trainer SpVgg Hankofen-Hailing): "Es ist ein unfassbar bitterer Spielverlauf, wir waren zu Beginn präsent in den Zweikämpfen. Leider hatten wir zwei Verletzungen in der ersten Halbzeit, was natürlich auch etwas mit der Mannschaft macht. Das 0:1 nach einem Standard darf nicht passieren. Es waren zwei gleichwertige Mannschaften, aber Eichstätt war effektiver."







Hankofens Chefanweiser Tobias Beck haderte mit der Niederlage beim VfB Eichstätt – Foto: Paul Hofer









