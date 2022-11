"Spiele" unterliegt in einem hitzigen Duell

Die SpVgg Landshut kam in dem vorwiegend vom Kampf geprägten Duell vor der Pause nicht in die Spur und geriet in Rückstand, als Lukas Krepek nach einem Distanzschuss von Tobias Seidl im Nachsetzen mühelos vollstreckte. Zuvor hätte aber auch die „Spiele“ auf dem tiefen Boden in Führung gehen können, doch meisterte Torwart Benedikt Zeisel einen Freistoß von Stephan König, der schon zuvor glücklos verfehlte. Insgesamt verbuchte jedoch der TuS Holzkirchen in diesem Abschnitt ein Chancenplus. Nach Wiederbeginn kamen die Niederbayern besser auf Touren und der Ausgleich wäre bei Gelegenheiten für König und Fabian Gruber, dessen Schuss Zeisel aus dem Winkel fischte, möglich gewesen. Stattdessen packte Tobias Seidel nach einem Querpass von Pirmin Lindner mit dem 2:0 den Deckel drauf. Eine Ergebniskosmetik verpassten in der Schlussphase die eingewechselten Philipp Müller per Kopfball und Bastian Aimer, der mit einem Freistoß am Pfosten scheiterte. Unrühmlicher und unnötiger Höhepunkt waren in der Nachspielzeit die roten Karten gegen Menelik Ngu Ewodo und Lucas Biberger jeweils wegen Tätlichkeit. „Meine Mannschaft hat die erste Hälfte verschlafen und wirkte in den Zweikämpfen nicht griffig genug. Die beiden Gegentore wären zu verteidigen gewesen. Nach der Pause agierten wir ungleich mehr über die Außenbahn und schufen damit die erforderlichen Überzahlsituationen. Ein Treffer gelang uns aber nicht mehr. Alles in allem ist der Sieg für unseren Gegner verdient. Schließlich erzielte dieser zwei Tore und wir trotz Chancen keines“, erklärte Landshuts Trainer Christian Endler nach dem Schlusspfiff.