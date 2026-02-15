»Spiele« überzeugt, FSV Straubing holt Unentschieden gegen Roding

Auf die Siegerstraße brachte die SpVgg Landshut U19-Juwel Alexander Ruppel (rechts) mit seinem Treffer zum 1:0 – Foto: Norbert Herrmann

Auch am Sonntag wurde, sofern es die Platzbedindungen auf den niederbayerischen Sportplätzen zuließen, wieder fleißig getestet. Den Start machte die SpVgg Landshut gegen die SpVgg Alterding aus Oberbayern um 12:30 Uhr. Da die Truppe um Ex-Profi Sebastian Maier gestern ebenfalls testete (1:1 gegen den FC Deisenhofen) stand heute Rotation und Regeneration für einige Akteure auf dem Programm. Nichtsdestotrotz setzten sich die Niederbayern am Ende verdient mit 4:1 gegen Alterding durch. Ebenfalls zum zweiten Mal dieses Wochenende (gestern 1:3 gegen die SpVgg GW Deggendorf) durfte der TB Roding heute beim FSV Straubing ran. Lange Zeit sah es nach einem Heimsieg für die Panafidin-Elf aus, ehe Roding quasi mit dem Schlusspfiff noch das 3:3 erzielte. Auf voller Fahrt zurück Richtung Kreisklasse befindet sich der VfB Passau-Grubweg, der sich heute mit dem FC Fürstenzell duellierte. Obwohl der VfB die A-Klasse Hauzenberg aktuell scheinbar uneinholbar mit 15 Punkten Vorsprung anführt, gab es gegen den Vorletzten der Kreisklasse Pocking aus Fürstenzell eine 2:1-Heimniederlage.