»Spiele« überzeugt, FSV Straubing holt Unentschieden gegen Roding

Auch am Sonntag wurde, sofern es die Platzbedindungen auf den niederbayerischen Sportplätzen zuließen, wieder fleißig getestet. Den Start machte die SpVgg Landshut gegen die SpVgg Alterding aus Oberbayern um 12:30 Uhr. Da die Truppe um Ex-Profi Sebastian Maier gestern ebenfalls testete (1:1 gegen den FC Deisenhofen) stand heute Rotation und Regeneration für einige Akteure auf dem Programm. Nichtsdestotrotz setzten sich die Niederbayern am Ende verdient mit 4:1 gegen Alterding durch. Ebenfalls zum zweiten Mal dieses Wochenende (gestern 1:3 gegen die SpVgg GW Deggendorf) durfte der TB Roding heute beim FSV Straubing ran. Lange Zeit sah es nach einem Heimsieg für die Panafidin-Elf aus, ehe Roding quasi mit dem Schlusspfiff noch das 3:3 erzielte. Auf voller Fahrt zurück Richtung Kreisklasse befindet sich der VfB Passau-Grubweg, der sich heute mit dem FC Fürstenzell duellierte. Obwohl der VfB die A-Klasse Hauzenberg aktuell scheinbar uneinholbar mit 15 Punkten Vorsprung anführt, gab es gegen den Vorletzten der Kreisklasse Pocking aus Fürstenzell eine 2:1-Heimniederlage.
Max Maier, sportlicher Leiter SpVgg Landshut: „Ein sehr zufriedenstellender Test. Wir konnten mit einer sehr jungen Mannschaft gegen eine gute Bezirksliga-Mannschaft aus Oberbayern viele Akzente setzen. Jeder hat nochmal wichtige Minuten gesammelt. Gerade für die Jungs, die in den letzten Wochen weniger zum Zug kamen, war es wichtig. Wir haben gesehen, dass jeder voll auf der Höhe ist und freuen uns deshalb auf den Pflichtspiel-Start nächste Woche im Pokal.
Tom Gabler, sportlicher Leiter FSV VfB Straubing: „3:3 am Ende - mit der Schlussminute gelang Roding noch der Ausgleich. Über 90 Minuten war es heute ein flottes Spiel. Beide Mannschaften spielten mit offenem Visier. Auf beiden Seiten hätaten noch mehr Tore fallen können. Insgesamt war es für uns ein guter Test. In der ersten Hälfte hatte Roding mehr Spielanteile, während wir in der zweiten Hälfte die etwas stärkere Mannschaft waren. Roding hatte gestern bereits ein Spiel, weshalb es für uns im zweiten Durchgang vielleicht etwas besser lief. Am Ende ein leistungsgerechtes Unentschiedfen.“
Mirsad Begovic, Trainer VfB Passau-Grubweg: „Heute im zweiten Vorbereitungsspiel ging es mit dem FC Fürstenzell gegen eine Kreisklassen-Mannschaft. Mit der Leistung bin ich nur halbwegs zufrieden. In den ersten 45 Minuten haben wir sehr offensiv gespielt und uns bemüht, das Spiel zu bestimmen. Im weiteren Verlauf der Partie haben wir immer mehr nachgelassen, viel gewechselt und am Ende mit 2:1 verloren. Wir haben noch viel Luft nach oben und werden uns in den nächsten Wochen bestmöglich auf die restliche Saison vorbereiten.
