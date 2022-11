"Spiele": Trotz einer Ergebnisdelle passt die Entwicklung Die SpVgg Landshut hat viermal in Serie nicht mehr gewonnen und ist daher in der Tabelle auf den fünften Platz abgerutscht

"Klar ärgert uns diese Ergebnisdelle, aber es ist jetzt nicht so, dass wir schlecht spielen. Fußballerisch sind wir gut unterwegs, es hapert halt an ein paar Kleinigkeiten. Hinten leisten wir uns derzeit zu viele individuelle Fehler und vorne fehlt die Effektivität. Beim Spitzenspiel in Bruckmühl hatten wir fünf klare Chancen und hätten zur Pause eigentlich mit 2:0 führen müssen. Im Gegensatz zu uns hat der Gegner seine wenigen Möglichkeiten verwerten können und das Spiel deshalb gewonnen", resümiert Landshuts Coach Christian Endler. Der erfahrene Übungsleiter ist aber mit dem Verlauf der ersten Saisonhälfte durchaus einverstanden: "Wir haben vor der Saison nicht zum absoluten Favoritenkreis gezählt, wollten aber schon im vorderen Tabellendrittel landen. Das ist uns bisher gelungen und auch unsere Vorstellungen waren überwiegend überzeugend. In der Saisonanfangsphase lagen wir fast in jedem Spiel in Rückstand, konnten die Dinger aber stets drehen und dadurch eine große Euphorie entfachen. Momentan tun wir uns wesentlich schwerer, aber solche Phase sind einer Saison nichts ungewöhnliches."





Der 51-jährige Vilsbiburger weiß allerdings, dass sein Gefolge schnellstmöglich die (Ergebnis-)Kurve kratzen muss, ansonsten geraden die Spitzenplätze außer Reichweite: "Um uns im vorderen Tabellenbereich halten zu können, brauchen wir Siege. Das ist uns allen bewusst und wir werden dementsprechend alles dafür tun. Unser klares Ziel ist es, im Frühjahr noch die Option zu haben, vorne mitzuspielen." Am Samstag wartet auf die Kicker des Traditionsklubs die nächste anspruchsvolle Aufgabe, wenn Mittelstürmer Stephan König und seine Mitstreiter ihre Visitenkarte beim drittplatzierten SB Chiemgau Traunstein abgeben.