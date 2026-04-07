Spiele, Ticker und Ergebnisse: die Kreisliga 3 aktuell

Kann Trudering den Druck auf Haidhausen hochhalten?

Der Tabellenzweite TSV Trudering hat nach der 1:4-Pleite bei Rot-Weiss Oberföhring einiges gutzumachen. Am Sonntag wartet das Auswärtsspiel beim TSV Oberpframmern – ein Team, das nach der 0:5-Klatsche in Waldtrudering auf Wiedergutmachung aus ist. Ein Sieg ist Pflicht, wenn Trudering den Abstand auf Spitzenreiter Haidhausen nicht anwachsen lassen will.

Auch der FC Phönix München, derzeit Dritter, reist mit Rückenwind an. Nach dem überzeugenden 3:0 in Daglfing will Phönix beim SV Zamdorf 1974 nachlegen und den Relegationsplatz für den Aufstieg festigen.

Abstiegskampf spitzt sich dramatisch zu!

Im Tabellenkeller liefern sich gleich mehrere Teams ein packendes Fernduell. Schlusslicht FC Anzing Parsdorf empfängt die SpVgg Haidhausen und steht nach der 1:2-Niederlage in Srbija München erneut unter Zugzwang. Auch SK Srbija München, trotz des Heimsiegs zuletzt, bleibt mit elf Punkten auf einem direkten Abstiegsplatz.

Rot-Weiss Oberföhring, das zuletzt mit dem 4:1 gegen Trudering für Aufsehen sorgte, reist hochmotiviert zu Helios-Daglfing und könnte mit einem weiteren Sieg die Relegationsränge verlassen. TSV Steinhöring, aktuell ebenfalls in der Gefahrenzone, muss beim formstarken TSV Waldtrudering bestehen, der zuletzt mit 5:0 ein Ausrufezeichen setzte.