 2026-04-03T19:57:16.526Z

Ligavorschau

Spiele, Ticker und Ergebnisse: die Kreisliga 3 aktuell

Spannung pur im Abstiegskampf – Kreisliga 3 vor dem 20. Spieltag! +++ Trudering im Wiedergutmachungsmodus – Stolpert Oberpframmern erneut?

von Helmut Kampa · Heute, 17:58 Uhr · 0 Leser

Verlinkte Inhalte

Kreisliga 3
SC Baldham
Phönix MUC
Ottobrunn
Grasbrunn-Ne

Kann Trudering den Druck auf Haidhausen hochhalten?

Der Tabellenzweite TSV Trudering hat nach der 1:4-Pleite bei Rot-Weiss Oberföhring einiges gutzumachen. Am Sonntag wartet das Auswärtsspiel beim TSV Oberpframmern – ein Team, das nach der 0:5-Klatsche in Waldtrudering auf Wiedergutmachung aus ist. Ein Sieg ist Pflicht, wenn Trudering den Abstand auf Spitzenreiter Haidhausen nicht anwachsen lassen will.

Auch der FC Phönix München, derzeit Dritter, reist mit Rückenwind an. Nach dem überzeugenden 3:0 in Daglfing will Phönix beim SV Zamdorf 1974 nachlegen und den Relegationsplatz für den Aufstieg festigen.

Abstiegskampf spitzt sich dramatisch zu!

Im Tabellenkeller liefern sich gleich mehrere Teams ein packendes Fernduell. Schlusslicht FC Anzing Parsdorf empfängt die SpVgg Haidhausen und steht nach der 1:2-Niederlage in Srbija München erneut unter Zugzwang. Auch SK Srbija München, trotz des Heimsiegs zuletzt, bleibt mit elf Punkten auf einem direkten Abstiegsplatz.

Rot-Weiss Oberföhring, das zuletzt mit dem 4:1 gegen Trudering für Aufsehen sorgte, reist hochmotiviert zu Helios-Daglfing und könnte mit einem weiteren Sieg die Relegationsränge verlassen. TSV Steinhöring, aktuell ebenfalls in der Gefahrenzone, muss beim formstarken TSV Waldtrudering bestehen, der zuletzt mit 5:0 ein Ausrufezeichen setzte.

So., 12.04.2026, 14:00 Uhr
TSV Waldtrudering
TSV WaldtruderingWaldtruder.
TSV Steinhöring
TSV Steinhöring Steinhöring
14:00

So., 12.04.2026, 13:30 Uhr
TSV Oberpframmern
TSV OberpframmernOberpframmer
TSV Trudering
TSV TruderingTrudering
13:30

Do., 07.05.2026, 19:45 Uhr
SK Srbija München
SK Srbija MünchenSK Srbija
SC Baldham-Vaterstetten
SC Baldham-VaterstettenSC Baldham
19:45

So., 12.04.2026, 12:15 Uhr
SV Zamdorf 1974
SV Zamdorf 1974SV Zamdorf
FC Phönix München
FC Phönix MünchenPhönix MUC
12:15

Sa., 11.04.2026, 13:00 Uhr
TSV Ottobrunn
TSV OttobrunnOttobrunn
TSV Grasbrunn-Neukeferloh
TSV Grasbrunn-NeukeferlohGrasbrunn-Ne
13:00

So., 12.04.2026, 12:15 Uhr
SV Helios-Daglfing
SV Helios-DaglfingHelios Daglf
FC Rot-Weiss Oberföhring
FC Rot-Weiss OberföhringOberföhring
12:15

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
FC Anzing Parsdorf
FC Anzing ParsdorfFC Anzing Pa
SpVgg 1906 Haidhausen
SpVgg 1906 HaidhausenHaidhausen
15:00