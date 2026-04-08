Spiele, Ticker und Ergebnisse: die Kreisliga 2 aktuell

Die Kreisliga 2 Zugspitze geht in den 19. Spieltag – und Spannung ist garantiert. Nach einem turbulenten vergangenen Wochenende, an dem Unterpfaffenhofen mit einem 5:2 in Maisach ein Ausrufezeichen setzte und Moorenweis Weßling mit 4:0 deklassierte, richten sich nun alle Blicke auf die Duelle im Kampf um Aufstieg und Klassenerhalt.

Kann Moorenweis den Vorsprung verteidigen?

Der Spitzenreiter TSV Moorenweis (41 Punkte) empfängt am Sonntag den FC Aich, der nach der 0:1-Heimniederlage gegen Eichenau dringend Punkte braucht, um nicht in die Abstiegszone zu rutschen. Moorenweis will den Fünf-Punkte-Vorsprung auf Oberalting-Seefeld sichern, das bereits am Samstag auf das formstarke SC Oberweikertshofen II trifft. Die Gastgeber aus Oberalting haben durch den 2:0-Erfolg in Landsberg Selbstvertrauen getankt und wollen weiter auf Aufstiegskurs bleiben.

Auch Unterpfaffenhofen steht im Rampenlicht: Nach dem Kantersieg in Maisach wartet nun das Duell mit SC Weßling, das selbst mit einem 4:0 über Moorenweis im Rücken anreist. Beide Teams teilen sich aktuell 30 Punkte und haben die Chance, den Druck auf die Spitzengruppe zu erhöhen.

Wer kämpft sich aus dem Tabellenkeller?

Im Abstiegskampf herrscht ebenfalls Hochspannung. FT Jahn Landsberg, Schlusslicht mit nur 10 Punkten, muss nach der 0:2-Heimniederlage bei Oberalting nun auswärts beim FC Eichenau bestehen, der sich am letzten Wochenende mit einem 1:0 in Aich zurückmeldete. Auch Gilching-Argelsried II, das nach dem 4:4 gegen Fuchstal weiter in der Gefahrenzone steckt, steht in Türkenfeld vor einem Schlüsselspiel.

Fuchstal selbst will mit einem Heimsieg gegen Maisach den Anschluss nach oben halten, während Maisach nach der herben 2:5-Pleite dringend Wiedergutmachung betreiben muss. Komplettiert wird der Spieltag durch das Duell zwischen TSV Landsberg II und FC Deisenhofen III, die beide versuchen, sich endgültig ins gesicherte Mittelfeld abzusetzen.