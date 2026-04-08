Spiele, Ticker und Ergebnisse: die Kreisliga 2 aktuell

Nach einem spannenden 17. Spieltag in der Kreisliga 2 Donau/Isar, der gleich mehrere Unentschieden und wenige Überraschungen brachte, steht nun der 18. Spieltag vor der Tür. Spitzenreiter FC Finsing konnte durch ein 2:0 bei den SF Eitting seine Pole-Position behaupten und liegt mit 40 Punkten fünf Zähler vor Verfolger TSV Allershausen, der sich mit einem 1:1 in Moosburg begnügen musste.

Kann Finsing seine Siegesserie fortsetzen?

Am kommenden Wochenende empfängt der FC Finsing den SC Kirchdorf 1971. Die Gäste trennten sich zuletzt 2:2 von Nandlstadt und benötigen dringend Punkte, um den Anschluss ans Mittelfeld zu halten. Ein weiterer Heimsieg würde Finsing dem direkten Aufstieg einen großen Schritt näherbringen.

Zeitgleich reist der Zweitplatzierte TSV Allershausen zu den SF Eitting, die nach ihrer jüngsten 0:2-Heimpleite tief im Tabellenkeller feststecken. Für Allershausen zählt nur ein Sieg, um die Chance auf die Relegation zum Aufstieg zu wahren, während Eitting dringend Punkte für den Klassenerhalt benötigt.

Kellerduelle und Kampf ums Überleben!

Im Tabellenkeller herrscht Hochspannung: Moosinning II trifft auf Moosburg, ein Duell zweier Teams, die beide nur knapp über der Abstiegszone liegen. Auch Nandlstadt (gegen BC Attaching) und Berglern (bei Ampertal Unterbruck) brauchen Zählbares, um die gefährlichen Relegationsplätze zu vermeiden. Attaching reist als leichter Favorit nach Nandlstadt, nachdem man zuletzt mit 3:0 gegen Ampertal Unterbruck überzeugte.

Darüber hinaus erwartet Lengdorf den TSV Wartenberg, während Kranzberg daheim gegen Moosen/Vils spielt. Beide Partien könnten entscheidend sein, um die Weichen für die sichere Zone zu stellen oder den Blick nach oben zu richten.

Die Ausgangslage bleibt also brisant: Finsing steuert Richtung Meisterschaft, während im Tabellenkeller jeder Fehler bitter bestraft werden könnte.