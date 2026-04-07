Spiele, Ticker und Ergebnisse: die Kreisliga 2 aktuell

Die Kreisliga 2 München steuert auf den 20. Spieltag zu, und die Spannung im Kampf um Aufstieg und Klassenerhalt steigt spürbar. Nachdem der letzte Spieltag einige Überraschungen bereithielt – darunter das torreiche 5:2 von DJK Pasing in Neuried und das knappe 3:2 von 1860 III gegen Fürstenried – verspricht auch das kommende Wochenende packende Duelle.

Kann Kosova die Tabellenführung festigen?

An der Tabellenspitze thront der FC Kosova München weiterhin souverän mit 50 Punkten und nur einer Niederlage. Nach dem spektakulären 3:4 gegen Teutonia wollen die Gastgeber diesmal gegen DJK Pasing wieder Stabilität zeigen. Dahinter lauert SV München West, das durch den 2:0-Erfolg bei TSG Pasing Selbstvertrauen tankte und nun bei TSV Großhadern punkten will, um den Druck auf den Spitzenreiter hochzuhalten. Auch TSV 1860 München III ist nach dem 3:2 gegen Fürstenried im Rennen und empfängt den TSV Gräfelfing.

Abstiegskampf brennt lichterloh!

Am Tabellenende spitzt sich die Lage zu. TSG Pasing hat nach der bitteren 0:2-Heimniederlage gegen SV München West weiterhin nur 10 Zähler und steht vor dem Heimspiel gegen Neuhadern mit dem Rücken zur Wand. Auch FT München Gern und TSV München-Solln brauchen dringend Punkte im Kampf gegen den direkten Abstieg. Auf den Relegationsplätzen lauern aktuell Neuried und Gern, während Solln den rettenden 12. Platz verteidigen will.

Mit sieben spannenden Spielen und der klaren Ausgangslage an beiden Tabellenenden verspricht der 20. Spieltag der Kreisliga 2 München erneut Dramatik pur.