 2026-04-03T19:57:16.526Z

Ligavorschau

Spiele, Ticker und Ergebnisse: die Kreisliga 2 aktuell

SV München West will Spitzenreiter FC Kosova weiter jagen!

von Helmut Kampa · Heute, 17:51 Uhr · 0 Leser

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Kreisliga 2
TSV 1860 III
Großhadern
DJK Pasing
MUC-Solln

Die Kreisliga 2 München steuert auf den 20. Spieltag zu, und die Spannung im Kampf um Aufstieg und Klassenerhalt steigt spürbar. Nachdem der letzte Spieltag einige Überraschungen bereithielt – darunter das torreiche 5:2 von DJK Pasing in Neuried und das knappe 3:2 von 1860 III gegen Fürstenried – verspricht auch das kommende Wochenende packende Duelle.

Kann Kosova die Tabellenführung festigen?

An der Tabellenspitze thront der FC Kosova München weiterhin souverän mit 50 Punkten und nur einer Niederlage. Nach dem spektakulären 3:4 gegen Teutonia wollen die Gastgeber diesmal gegen DJK Pasing wieder Stabilität zeigen. Dahinter lauert SV München West, das durch den 2:0-Erfolg bei TSG Pasing Selbstvertrauen tankte und nun bei TSV Großhadern punkten will, um den Druck auf den Spitzenreiter hochzuhalten. Auch TSV 1860 München III ist nach dem 3:2 gegen Fürstenried im Rennen und empfängt den TSV Gräfelfing.

Abstiegskampf brennt lichterloh!

Am Tabellenende spitzt sich die Lage zu. TSG Pasing hat nach der bitteren 0:2-Heimniederlage gegen SV München West weiterhin nur 10 Zähler und steht vor dem Heimspiel gegen Neuhadern mit dem Rücken zur Wand. Auch FT München Gern und TSV München-Solln brauchen dringend Punkte im Kampf gegen den direkten Abstieg. Auf den Relegationsplätzen lauern aktuell Neuried und Gern, während Solln den rettenden 12. Platz verteidigen will.

Mit sieben spannenden Spielen und der klaren Ausgangslage an beiden Tabellenenden verspricht der 20. Spieltag der Kreisliga 2 München erneut Dramatik pur.

So., 12.04.2026, 11:30 Uhr
FC Teutonia München
FC Teutonia MünchenTeutonia M.
FC Fürstenried
FC FürstenriedFC Fürstenried
11:30

So., 12.04.2026, 14:30 Uhr
FC Kosova München
FC Kosova MünchenFC Kosova
DJK Pasing
DJK PasingDJK Pasing
14:30

Sa., 11.04.2026, 11:30 Uhr
TSG Pasing
TSG PasingTSG Pasing
FC Neuhadern München
FC Neuhadern MünchenFC Neuhadern
11:30

Sa., 11.04.2026, 14:30 Uhr
FC Alte Haide - DSC München
FC Alte Haide - DSC MünchenAlte Haide
FT München Gern
FT München GernFT Gern
14:30

Sa., 11.04.2026, 17:30 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 III
TSV Gräfelfing
TSV GräfelfingGräfelfing
17:30

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
TSV München-Solln
TSV München-SollnMUC-Solln
TSV Neuried
TSV NeuriedTSV Neuried
15:00

So., 12.04.2026, 13:00 Uhr
SV München West
SV München WestSV München West
TSV Großhadern
TSV GroßhadernGroßhadern
13:00