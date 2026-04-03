Spiele, Ticker und Ergebnisse: die Kreisliga 2 aktuell

Die Kreisliga 2 Inn/Salzach startet in ein spannendes Wochenende, das sowohl im Aufstiegsrennen als auch im Abstiegskampf entscheidende Weichen stellen könnte. Tabellenführer TuS Prien am Chiemsee reist nach Waging, wo die Hausherren nach dem 1:1 in Anger Wiedergutmachung betreiben wollen, während Prien nach der bitteren 1:2-Heimniederlage gegen Linde Tacherting zurück in die Erfolgsspur finden muss. Dahinter lauert Verfolger SV Seeon, der nach dem 0:4-Debakel in Bad Endorf nun in Ruhpolding antritt und dort gegen den Tabellenletzten dringend Punkte braucht, um im Rennen um den direkten Aufstieg zu bleiben. Linde Tacherting, das zuletzt durch den Auswärtssieg in Prien für Aufsehen sorgte, empfängt den SV Söchtenau, der nach dem knappen 3:2 in Teisendorf weiteres Selbstvertrauen mitbringt und auf Tuchfühlung zur oberen Tabellenhälfte bleiben möchte.

Im Mittelfeld kämpfen gleich mehrere Teams um Stabilität. TSV Bad Endorf geht nach dem überzeugenden 4:0 gegen Seeon mit breiter Brust in das Heimspiel gegen TuS Engelsberg, der nach dem 2:2 gegen Fridolfing dringend Punkte im Abstiegskampf benötigt. Auch TSV Fridolfing und SV Oberteisendorf stehen sich in einem richtungsweisenden Duell gegenüber: Fridolfing möchte nach dem Unentschieden in Engelsberg die Abstiegsplätze endlich verlassen, während Oberteisendorf mit dem Rückenwind des 2:1-Siegs gegen Weildorf ins Spiel geht. Für SV Schloßberg, das nach einem 2:2 gegen Ruhpolding erneut zuhause ran darf, geht es gegen den TSV Teisendorf darum, den Anschluss ans sichere Mittelfeld nicht zu verlieren. Zum Abschluss empfängt die DJK Weildorf den SC Anger: Die Gastgeber wollen nach der Niederlage in Oberteisendorf Boden gutmachen, während Anger mit einem Auswärtssieg den Sprung zurück auf die Aufstiegsrelegationsplätze festigen könnte.

Die Tabelle verspricht Hochspannung: Prien und Seeon kämpfen um den direkten Aufstieg, Tacherting lauert auf die Relegation nach oben. Am Tabellenende kämpfen Engelsberg, Fridolfing und Ruhpolding ums Überleben, wobei zwei Teams direkt absteigen und zwei weitere in die Relegation müssen. Jeder Punkt zählt – und dieser Spieltag könnte entscheidend sein.