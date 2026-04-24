Spiele, Ticker und Ergebnisse: die Kreisliga 1 aktuell

Der 22. Spieltag der Kreisliga München startet bereits am Freitag, wenn der SV Weichs den VfR Garching II empfängt. Nach dem deutlichen 0:4 in Sulzemoos wollen die Gastgeber Wiedergutmachung betreiben, während Garching nach dem 1:7-Debakel gegen Grüne Heide dringend Punkte im Abstiegskampf benötigt. Am Samstag folgt das Duell von SC Grüne Heide Ismaning gegen Verfolger SV Lohhof – die Gäste, zuletzt 4:0-Sieger in Arnbach, setzen auf Torjäger Luan da Costa Barros, der am Wochenende doppelt traf.

Ebenfalls am Samstag empfängt TSV 1865 Dachau II den formstarken TSV Allach München, der nach dem 5:1 gegen Feldmoching mit breiter Brust anreist. Vor allem Patrick Zylla und Maxim Zakharov könnten wieder für Gefahr sorgen.

Der Sonntag bringt gleich vier Partien: TSV Eintracht Karlsfeld II hofft gegen den SV Sulzemoos auf Überraschungspunkte, während die Gäste nach dem 4:0-Sieg und dem Doppelpack von Mehmet Ayvaz weiter Richtung obere Tabellenhälfte drängen. Zeitgleich empfängt TSV Arnbach die SpVgg Feldmoching – ein Spiel mit hoher Brisanz im Abstiegskampf, denn beide Teams stehen am Tabellenende.

TSV Moosach-Hartmannshofen empfängt SV Olympiadorf München und hat nach dem 3:2-Sieg in letzter Minute gegen Dachau II Rückenwind. Im Topspiel trifft Tabellenführer FC Türk S. Garching auf FSV Harthof München. Die Hausherren, bisher ungeschlagen, setzen auf Matchwinner Abdulhamit Zorlu, der zuletzt doppelt traf, während Harthof auf die Torgefahr von Abdiram Musse Bile baut, ebenfalls Doppeltorschütze am vergangenen Spieltag.

Die Ausgangslage bleibt spannend: Türk Garching führt vor Lohhof, während Garching II und Arnbach um den Klassenerhalt kämpfen. Dieser Spieltag könnte im Auf- und Abstiegskampf entscheidende Weichen stellen!