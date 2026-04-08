Spiele, Ticker und Ergebnisse: die Kreisliga 1 aktuell

Die Kreisliga 1 Zugspitze geht in den 19. Spieltag, und die Spannung könnte größer kaum sein. Der vergangene Spieltag hat die Karten neu gemischt: Spitzenreiter TuS Geretsried II strauchelte nicht, doch der Lenggrieser SC bleibt mit seinem souveränen 2:0-Heimsieg über WSV Unterammergau hartnäckig dran. TSV Peiting behauptete Rang drei mit einem klaren 3:0 gegen Geretsried II, während SV Münsing Ammerland mit einem spektakulären 5:4-Sieg gegen DJK Waldram seine Ambitionen im Aufstiegsrennen untermauerte.

Kann Geretsried die Pole Position halten?

Zum Auftakt des Spieltags empfängt TuS Geretsried II den TSV Burggen/Bernbeuren. Nach dem überzeugenden 3:0 von Peiting am letzten Spieltag ist klar: Ein Ausrutscher könnte die Tabellenführung kosten. Lenggrieser SC muss beim TSV Peißenberg ran, der nach der 0:2-Niederlage gegen Aying/Helfendorf weiter tief im Abstiegskampf steckt. Für SV Münsing Ammerland, derzeit auf Rang vier, wartet das Auswärtsspiel in Wildsteig/Rottenbuch – eine Partie, die nach dem torreichen Heimsieg gegen Waldram erneut Unterhaltung verspricht.

Auch im Tabellenmittelfeld bleibt es eng: DJK Waldram empfängt ASV Habach, beide Teams wollen nach den jüngsten Punktverlusten im Duell um einen möglichen Relegationsplatz nach oben ein Ausrufezeichen setzen. MTV Berg/Würmsee trifft zuhause auf SG Aying/Helfendorf – ein Spiel, das gerade für die Gäste im Kampf gegen den direkten Abstieg große Bedeutung hat. Am Sonntag stehen zudem zwei richtungsweisende Duelle an: WSV Unterammergau, das weiterhin abgeschlagen Letzter ist, empfängt TSV Altenstadt, während TSV Murnau II daheim gegen TSV Peiting antritt.

Abstiegskrimi spitzt sich zu!

Der Blick auf die Tabelle zeigt: Unterammergau steht mit nur sechs Punkten bereits mit dem Rücken zur Wand. TSV Peißenberg (13 Punkte) und TSV Murnau II (14 Punkte) müssen dringend punkten, um die Relegation gegen den Abstieg noch abwenden zu können. SG Aying/Helfendorf (15 Punkte) kann mit einem Auswärtssieg in Berg/Würmsee einen großen Sprung machen. Im Gegensatz dazu wollen die Hausherren den Abstand zu den gefährlichen Zonen wahren.

Mit noch zwölf Punkten bis zur magischen 40er-Marke für Geretsried II und Lenggries steht fest: Der Meisterschaftskampf wird zum Fernduell, während die Abstiegszone zum Pulverfass wird. Der 19. Spieltag könnte damit richtungsweisend für Aufstieg und Abstieg werden.