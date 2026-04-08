Spiele, Ticker und Ergebnisse: die Kreisliga 1 aktuell

Der 18. Spieltag der Kreisliga 1 Donau/Isar verspricht Hochspannung. Nach einem ereignisreichen letzten Wochenende, an dem Spitzenreiter FC Hitzhofen-Oberzell durch ein 2:0 in Zuchering seine Dominanz unterstrich und Verfolger SV Denkendorf beim 3:2-Auswärtssieg in Hundszell nachlegte, stehen nun direkte Duelle an, die die Tabelle erneut durcheinanderwirbeln könnten.

Wer stoppt den Spitzenreiter?

Am Samstag eröffnet der Tabellenführer FC Hitzhofen-Oberzell den Spieltag mit einem echten Kracher gegen den Tabellennachbarn VfB Eichstätt II. Die Gäste kommen mit Rückenwind nach ihrem deutlichen 4:0-Erfolg gegen Sandersdorf, während Hitzhofen den Vorsprung auf Denkendorf verteidigen möchte. Ein Heimsieg wäre ein weiterer Schritt Richtung Meisterschaft und direkter Aufstieg.

Parallel empfängt der FC Mindelstetten den formstarken TSV Hohenwart. Mindelstetten holte zuletzt ein 1:1 gegen Kasing und steckt weiterhin im Abstiegskampf, während Hohenwart nach dem 3:1 gegen Münchsmünster auf Platz drei schielt und von einer Relegation nach oben träumt.

Dramatik im Tabellenkeller!

Am Sonntag geht es für die Kellerkinder ums Überleben. Schlusslicht TSV Kösching reist zum SV Menning, der nach dem 3:0 in Karlskron wieder Selbstvertrauen getankt hat. Sandersdorf will gegen Hundszell die letzte Chance auf den Ligaverbleib wahren, nachdem man zuletzt in Eichstätt unterging. Münchsmünster steht gegen Zuchering ebenfalls unter Zugzwang, um nicht auf die Relegationsplätze abzurutschen.

Mitten im dichten Mittelfeld will der TSV Lichtenau seine Serie nach dem 5:1-Erfolg in Kösching gegen den SV Kasing fortsetzen – für beide Teams geht es darum, sich von der Abstiegszone abzusetzen. Auch Denkendorf gegen Karlskron hat Brisanz: Die Hausherren wollen den Druck auf Hitzhofen hochhalten, während Karlskron dringend Punkte gegen die drohende Abstiegsrelegation benötigt.