Spiele, Ticker und Ergebnisse: die Kreisliga 1 aktuell

Mit dem 20. Spieltag der Kreisliga 1 München biegt die Saison auf die entscheidende Phase ein. Nach den torreichen Begegnungen des vergangenen Wochenendes, darunter der 4:3-Sieg von TSV Allach gegen den SV Lohhof und der 4:2-Erfolg des FSV Harthof gegen Grüne Heide, stehen nun packende Duelle sowohl im Auf- als auch im Abstiegskampf bevor.

Wer stoppt den Tabellenführer?

FC Türk S. Garching, der unangefochtene Spitzenreiter, empfängt diesmal SC Grüne Heide Ismaning. Mit 48 Punkten aus 18 Spielen und keiner Niederlage strebt der Tabellenführer dem direkten Aufstieg entgegen. Doch Grüne Heide, aktuell auf Rang 7, will nach der Niederlage in Harthof wieder ein Ausrufezeichen setzen.

Auch der Zweite SV Olympiadorf München will gegen den SV Lohhof seine Serie ausbauen. Olympiadorf siegte jüngst souverän mit 3:0 gegen Weichs und hat mit 43 Punkten weiterhin das Ziel Relegationsaufstieg fest im Blick. Lohhof hingegen, nach dem 3:4 bei Allach, steht unter Zugzwang, um Rang 3 zu verteidigen und die Chancen auf die Aufstiegsrelegation zu wahren.

Abstiegskampf pur – Wer kann sich retten?

Die untere Tabellenregion verspricht pure Dramatik: TSV Moosach-Hartmannshofen, derzeit mit 11 Punkten auf dem ersten direkten Abstiegsplatz, empfängt TSV Arnbach, den Tabellenletzten mit nur 5 Punkten. Ein Sieg könnte Moosach entscheidend Luft verschaffen, während Arnbach ohne Dreier im Abstiegssumpf versinkt.

Auch der VfR Garching II, nach der 3:1-Heimüberraschung gegen Feldmoching zwar erleichtert, aber immer noch am Tabellenende, muss beim FSV Harthof München antreten – eine Herkulesaufgabe, wenn man die Heimstärke von Harthof und deren Ambitionen auf Rang 3 betrachtet. Feldmoching selbst steht nach der Niederlage in Garching nun gewaltig unter Druck, muss aber zunächst auswärts bei TSV 1865 Dachau II antreten.

Zwischen diesen Brennpunkten versuchen Teams wie Weichs oder Karlsfeld II, sich von den Relegationsrängen fernzuhalten. Ihre direkten Duelle gegen Teams aus dem Mittelfeld könnten im Saisonendspurt schon richtungsweisend sein.