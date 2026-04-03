Spiele, Ticker und Ergebnisse: die Kreisliga 1 aktuell

Der 22. Spieltag verspricht Dramatik in allen Tabellenregionen, nachdem der vergangene Spieltag neue Dynamik in die Liga gebracht hat. Tabellenführer TuS Raubling, der zuletzt bei SV Mehring nur ein 1:1 erreichte, will nun gegen den stark unter Druck stehenden TSV Neuötting zurück in die Erfolgsspur finden. Dahinter lauert der FC Grünthal, der nach dem 1:0-Auswärtserfolg beim SV 66 Oberbergkirchen nun gegen die unberechenbare Reserve des TSV Buchbach II antritt, die zuletzt einen wilden 4:3-Sieg einfuhr.

Auch das Rennen um die Aufstiegsrelegation bleibt hart umkämpft: Der TSV Reischach nutzte seinen 2:0-Sieg gegen Tüßling-Teising, um den Druck auf die Spitze zu erhöhen, während SV Reichertsheim nach dem späten 2:2 in Flintsbach weiter an der Spitzengruppe bleibt. Die SG Tüßling-Teising will nach zwei Niederlagen in Folge gegen ASV Flintsbach wieder punkten, um nicht in den Kampf um die Abstiegsrelegation zu rutschen.

Im Tabellenkeller spitzt sich die Lage weiter zu. TSV Emmering und SV Mehring, die beide zuletzt nur einen Punkt holten, müssen dringend gegen direkte Mittelfeldgegner bestehen, um die Abstiegsränge zu verlassen. Besonders Emmering steht mit nur zwei Siegen aus 19 Spielen unter Zugzwang.

Jeder Punkt zählt, denn die Konstellation bleibt brisant: Rang 1 steigt direkt auf, Rang 2 darf in die Aufstiegsrelegation, während die Plätze 14 und 15 den direkten Abstieg bedeuten und die Ränge 12 und 13 in die Abstiegsrelegation müssen. Spannung ist also in allen Stadien garantiert, wenn der 22. Spieltag angepfiffen wird.