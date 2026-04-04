 2026-04-03T19:57:16.526Z

Ligabericht

Spiele, Ticker und Ergebnisse: die Kreisliga 1 aktuell

Hundszell kämpft beherzt, doch Denkendorf dreht die Partie.rnHohenwart setzt sich mit starker Heimleistung durch.rnMenning dominiert auswärts und überrascht Karlskron.rnLichtenau feiert Offensivfest in Kösching.rnGerechte Punkteteilung in Mindelstetten.rnEichstätt II mit überzeugendem Auftritt gegen Sandersdorf.rnHitzhofen-Oberzell festigt Spitzenposition in Zuchering.

von Helmut Kampa · 04.04.2026, 10:00 Uhr · 0 Leser

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Kreisliga 1
Kösching
Sandersdorf
Mindelstette
FC Hitzhofen

Spannung im Kampf um die Spitze

Der 17. Spieltag der Liga bot erneut packende Begegnungen. Denkendorf bewies einmal mehr seine Qualität und holte den entscheidenden Auswärtssieg in Hundszell, wodurch die Verfolgerrolle hinter Spitzenreiter Hitzhofen-Oberzell gefestigt wurde. Dieser wiederum setzte sich bei Zuchering durch und bleibt mit einem komfortablen Vorsprung an der Tabellenspitze. Hohenwart nutzte sein Heimspiel, um immer näher an die Aufstiegsrelegation heranzurücken und sich vorerst auf Rang drei zu behaupten.

Abstiegskampf verschärft sich

Im Tabellenkeller gab es deutliche Signale: Lichtenau feierte einen Torrausch in Kösching, während Eichstätt II mit einem klaren Heimerfolg gegen Sandersdorf seine Ambitionen auf die oberen Plätze untermauerte und gleichzeitig die Sorgen des Gegners vergrößerte. Mindelstetten und Kasing trennten sich nach einem ausgeglichenen Duell unentschieden, was beiden Teams im engen Mittelfeld nur bedingt weiterhilft. TV Münchsmünster musste sich in Hohenwart geschlagen geben und bleibt damit in den Abstiegsregionen gefangen. Die Luft für Kösching und Sandersdorf wird nach diesem Spieltag noch dünner, während Karlskron trotz Heimauftritts keine Punkte gegen Menning sammeln konnte.

Sa., 04.04.2026, 15:00 Uhr
SV Ingolstadt-Hundszell
SV Ingolstadt-HundszellSV Hundszell
SV Denkendorf
SV DenkendorfDenkendorf
2
3
Abpfiff

Sa., 04.04.2026, 15:00 Uhr
TSV Hohenwart
TSV HohenwartHohenwart
TV Münchsmünster
TV MünchsmünsterMünchsmünste
3
1
Abpfiff

Sa., 04.04.2026, 18:00 Uhr
SV Zuchering
SV ZucheringSV Zuchering
FC Hitzhofen-Oberzell
FC Hitzhofen-OberzellFC Hitzhofen
0
2
Abpfiff

Sa., 04.04.2026, 16:00 Uhr
VfB Eichstätt
VfB EichstättEichstätt II
FC Sandersdorf
FC SandersdorfSandersdorf
4
0
Abpfiff

Sa., 04.04.2026, 15:00 Uhr
SV Karlskron
SV KarlskronSV Karlskron
SV Menning
SV MenningMenning
0
3

Sa., 04.04.2026, 15:00 Uhr
TSV Kösching
TSV KöschingKösching
TSV Lichtenau
TSV LichtenauLichtenau
1
5
Abpfiff

Sa., 04.04.2026, 15:30 Uhr
FC Mindelstetten
FC MindelstettenMindelstette
SV Kasing
SV KasingSV Kasing
1
1
Abpfiff