Spiele, Ticker und Ergebnisse: die Kreisliga 1 aktuell

Spannung im Kampf um die Spitze

Der 17. Spieltag der Liga bot erneut packende Begegnungen. Denkendorf bewies einmal mehr seine Qualität und holte den entscheidenden Auswärtssieg in Hundszell, wodurch die Verfolgerrolle hinter Spitzenreiter Hitzhofen-Oberzell gefestigt wurde. Dieser wiederum setzte sich bei Zuchering durch und bleibt mit einem komfortablen Vorsprung an der Tabellenspitze. Hohenwart nutzte sein Heimspiel, um immer näher an die Aufstiegsrelegation heranzurücken und sich vorerst auf Rang drei zu behaupten.

Abstiegskampf verschärft sich

Im Tabellenkeller gab es deutliche Signale: Lichtenau feierte einen Torrausch in Kösching, während Eichstätt II mit einem klaren Heimerfolg gegen Sandersdorf seine Ambitionen auf die oberen Plätze untermauerte und gleichzeitig die Sorgen des Gegners vergrößerte. Mindelstetten und Kasing trennten sich nach einem ausgeglichenen Duell unentschieden, was beiden Teams im engen Mittelfeld nur bedingt weiterhilft. TV Münchsmünster musste sich in Hohenwart geschlagen geben und bleibt damit in den Abstiegsregionen gefangen. Die Luft für Kösching und Sandersdorf wird nach diesem Spieltag noch dünner, während Karlskron trotz Heimauftritts keine Punkte gegen Menning sammeln konnte.