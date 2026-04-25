Spiele, Ticker und Ergebnisse: die Kreisklasse 6 aktuell

Der 22. Spieltag der Kreisklasse 6 München verspricht am Wochenende jede Menge Dramatik. Nach dem spektakulären 4:4-Remis von Putzbrunn gegen Dreistern-Neutrudering und dem knappen 3:4 von Spitzenreiter TSV Poing gegen Grafing ist der Vorsprung an der Tabellenspitze geschrumpft. Schon am Samstag eröffnet der VfB Forstinning II gegen den ATSV Kirchseeon den Spieltag. Für Forstinning, das zuletzt 0:5 in Haar unterging, zählen im Abstiegskampf nur Punkte. Kirchseeon hingegen will nach dem 0:0 gegen Hohenlinden wieder in die Spur finden.

Kann Poing den Spitzenplatz verteidigen?

Am Sonntag wird es ernst für den Tabellenführer: Poing empfängt die formstarke SpVgg Höhenkirchen, die zuletzt mit 2:1 gegen Markt Schwaben gewann und damit die oberen Plätze weiter im Blick behält. Grafing, nun wieder in Schlagdistanz, reist voller Selbstvertrauen zum ASV Glonn, der nach dem 5:3 gegen Hohenbrunn einen Hoffnungsschimmer im Abstiegskampf gesehen hat. Feldkirchen will nach dem 0:3 gegen Zorneding II zu Hause gegen Putzbrunn Wiedergutmachung leisten, während Dreistern-Neutrudering gegen Markt Schwaben an die torreiche Partie vom letzten Sonntag anknüpfen möchte.

Abstiegskampf spitzt sich zu!

Im Tabellenkeller kämpfen Hohenbrunn und Haar direkt gegeneinander. Haar reist nach dem 5:0 gegen Forstinning mit Rückenwind an, während Hohenbrunn nach der Niederlage in Glonn dringend punkten muss, um den Abstieg noch zu vermeiden. Auch Hohenlinden steht unter Druck – nach dem 0:0 in Kirchseeon wartet nun heimstark Zorneding II. Die kommenden Tage werden zeigen, ob sich die Machtverhältnisse an der Spitze und im Keller verschieben.