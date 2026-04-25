Spiele, Ticker und Ergebnisse: die Kreisklasse 5 aktuell

Spannung pur vor dem 22. Spieltag der Kreisklasse 5 München!

Nach dem torreichen letzten Wochenende, an dem Spitzenreiter FC Stern München mit einem 3:1 gegen den SV Gartenstadt Trudering seine Ausnahmestellung untermauerte, stehen am kommenden Sonntag wieder alle Zeichen auf Angriff. Der 22. Spieltag verspricht Dramatik im Aufstiegsrennen und Nervenkitzel im Tabellenkeller.

Kann Stern München weiter marschieren?

Am Sonntag eröffnet das Topspiel zwischen ESV München-Ost und Tabellenführer FC Stern München den Spieltag. Die Ostler müssen nach dem knappen 2:3 bei NK Hajduk dringend punkten, um ihre Chancen auf den Relegationsplatz zu wahren. Stern München hingegen will den komfortablen Vorsprung an der Tabellenspitze weiter ausbauen. Auch der SV Gartenstadt Trudering, der sich bei MSV Bajuwaren beweisen muss, darf sich nach der Niederlage von letzter Woche keinen weiteren Ausrutscher leisten, will man die direkte Aufstiegsrelegation sichern.

Abstiegskampf in vollem Feuer!

Im Tabellenkeller kämpfen RB Petrolspor München und SVN München II weiterhin ums Überleben. Petrolspor empfängt am Sonntag den FC Phönix München II und hofft auf das erste Punktspielwunder der Saison nach 21 Niederlagen. SVN München II reist zu Arcadia Messestadt, die nach dem 1:1 beim FC Phönix zumindest ein kleines Lebenszeichen setzen konnten. Für beide Teams könnten diese Duelle vorentscheidend im Kampf um den direkten Klassenerhalt und die Relegation sein.

Auch die Partien Fortuna Unterhaching gegen FC Biberg, FC Alemannia München gegen SV-DJK Taufkirchen sowie NK Hajduk 1970 München gegen FC Niksar Spor versprechen Spannung, denn das Mittelfeld der Tabelle liegt eng beieinander. Ein Sieg kann hier über den Anschluss nach oben oder das Abrutschen in die gefährliche Zone entscheiden.

Alles deutet also auf einen heißen Sonntag hin, an dem sich im Kampf um Aufstieg und Abstieg die Spreu vom Weizen trennen könnte.