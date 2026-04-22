Spiele, Ticker und Ergebnisse: die Kreisklasse 4 aktuell

Der 22. Spieltag der Kreisklasse 4 München verspricht Hochspannung: Während an der Tabellenspitze SV Akgüney Spor München, SpVgg Thalkirchen und SC München um die Aufstiegsplätze ringen, kämpfen im Tabellenkeller FC Sportfreunde München und FC Bosna i Hercegovina München 1993 ums Überleben. Nach den dramatischen Ergebnissen des letzten Wochenendes stehen die nächsten entscheidenden Partien bevor.

Am Samstag beginnt der Spieltag um 11:00 Uhr mit der Partie TSV Milbertshofen gegen SV Pullach II. Milbertshofen kassierte zuletzt eine bittere 3:4-Niederlage gegen Thalkirchen, während Pullach II dank Doppelpacker Hugo Nunes Urban mit 3:2 gegen Turnerbund München triumphierte.

Die Kreisklasse 4 München steuert auf den 22. Spieltag zu, und die Spannung um Aufstieg, Relegation und Abstieg könnte kaum größer sein. Nach einem torreichen vergangenen Wochenende, an dem insbesondere SC München mit einem 7:1-Sieg glänzte und Spieler wie Luis Monn doppelt trafen, stehen wieder richtungsweisende Duelle bevor.

Am Sonntag geht es früh los: Bereits um 10:45 Uhr empfängt FC Hertha München 1922 die zweite Mannschaft des TSV München-Solln. Hertha musste am letzten Wochenende ein 1:4 gegen Tabellenführer Akgüney Spor hinnehmen, während Solln II einen souveränen 3:0-Erfolg einfuhr. Besonders die treffsicheren Pollinger und Dedic könnten für Solln erneut entscheidend werden.

Um 11:15 Uhr steht der TSV Turnerbund München gegen die Sportfreunde München unter Druck. Nach der Niederlage in Pullach will der Turnerbund vor heimischem Publikum punkten, während die Sportfreunde nach der 0:3-Pleite in Solln dringend einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf brauchen.

Wer stürzt die Giganten?

Die Topspiele des Tages folgen am Nachmittag: Um 14:30 Uhr trifft SV München Laim auf die formstarke SpVgg Thalkirchen, die mit dem 4:3-Krimi gegen Milbertshofen ihre Aufstiegsambitionen untermauerte. Thalkirchen setzt dabei wieder auf Offensivkräfte wie Niklas Rothaug, der zuletzt doppelt traf.

Parallel um 15:00 Uhr empfängt SV Akgüney Spor München den SC München zum Spitzenduell. Beide Teams feierten am letzten Spieltag Kantersiege: Akgüney gewann 4:1 in Hertha, SC München schoss Bosna mit 7:1 aus dem Stadion. Schützen wie Luis Monn oder Timon Eisenmann sorgen für echte Torgefahr. Außerdem spielt zeitgleich FC Bosna i Hercegovina München 1993 gegen TSV 1860 München IV. Bosna steht nach der deutlichen Niederlage mit dem Rücken zur Wand, während die Löwen-Reserve auf den jüngsten 2:1-Erfolg gegen München-Ost aufbauen will.

Den Abschluss des Spieltags bildet um 16:15 Uhr das Duell TSV München-Ost gegen BSC Sendling München. München-Ost verlor zuletzt knapp und hofft auf Wiedergutmachung, während Sendling nach dem 1:3 gegen Laim in der Pflicht steht.

Mit Blick auf die Tabelle bleibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die beiden Aufstiegsplätze, während im Tabellenkeller weiter jeder Punkt über den Klassenerhalt entscheidet. Luis Monn, Hugo Nunes Urban und Niklas Rothaug könnten dabei auch diesmal wieder die Gesichter des Spieltags werden.