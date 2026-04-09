Spiele, Ticker und Ergebnisse: die Kreisklasse 4 aktuell

Der 18. Spieltag der Kreisklasse 4 Donau/Isar verspricht Hochspannung, denn sowohl an der Spitze als auch im Tabellenkeller stehen richtungsweisende Partien bevor. Spitzenreiter SV Eichenried, der mit 39 Punkten einsam an der Tabellenspitze thront, empfängt die SpVgg Altenerding II. Nach dem 1:1 bei SC Kirchasch will der Favorit zurück in die Siegspur, um seinen Platz als direkter Aufsteiger zu festigen. Die Gäste, die zuletzt ein 2:2 gegen Forstern holten, kämpfen weiter um den Klassenerhalt.

Zeitgleich verfolgt BSG Taufkirchen als erster Verfolger das Ziel, über die Relegation aufzusteigen. Nach dem 3:1-Heimsieg gegen Ottenhofen wartet nun das Auswärtsspiel beim TSV Aspis Taufkirchen. Die Hausherren schöpfen nach dem 2:1-Erfolg in Oberding neuen Mut, denn mit einem weiteren Sieg könnten sie sich von den Relegationsplätzen im Abstiegskampf absetzen.

Wer behält im Abstiegskampf die Nerven?

Im Tabellenkeller geht es eng zu. FC Hohenpolding, aktuell Schlusslicht mit nur zehn Punkten, muss nach der 1:4-Heimpleite gegen Türk Gücü Erding nun auswärts bei SpVgg Neuching bestehen. Auch Altenerding II und Fraunberg stehen weiter unter Druck, denn die Relegationsplätze für den Abstieg sind hart umkämpft.

Für TuS Oberding, nach der bitteren 1:2-Heimniederlage gegen Aspis Taufkirchen, steht beim FC Forstern eine schwierige Auswärtspartie an. Beide Teams stehen im Mittelfeld, aber ein Sieg könnte den Blick nach oben ermöglichen.

Türk Gücü wittert die Chance!

Türk Gücü Erding, zuletzt 4:1-Sieger in Hohenpolding, empfängt den SC Kirchasch. Mit einem weiteren Erfolg könnten die Erdinger die Aufstiegsrelegation noch einmal spannend machen. Kirchasch hingegen will nach dem 1:1 gegen Spitzenreiter Eichenried die gute Form bestätigen und sich im sicheren Mittelfeld festsetzen.

Zum Abschluss empfängt DJK Ottenhofen den FC Herzogstadt. Für die Hausherren, die zuletzt 1:3 in Taufkirchen unterlagen, geht es darum, im direkten Duell gegen einen sicheren Mittelfeldgegner wichtige Punkte gegen den Abstieg zu sammeln.