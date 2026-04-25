Spiele, Ticker und Ergebnisse: die Kreisklasse 3 aktuell

Kampf um die Spitze spitzt sich zu!

Der 22. Spieltag der Kreisklasse 3 München steht am Sonntag, 26. April, ganz im Zeichen des Fernduells um den Aufstieg. Spitzenreiter SV Waldeck Obermenzing II, der nach dem 0:6-Debakel bei Anadolu Bayern unter Zugzwang steht, empfängt den formstarken FC Anadolu Bayern. Parallel will der punktgleiche Verfolger SV Untermenzing (U23) II beim abstiegsbedrohten ESV München nach dem 4:1-Erfolg über Espanol München nachlegen.

Wer stoppt den Höhenflug von Anadolu?

Nach dem Kantersieg gegen Waldeck Obermenzing reist der FC Anadolu Bayern mit breiter Brust zum Tabellenführer. Waldeck will sich von der ersten Saisonniederlage erholen, während Anadolu mit einem weiteren Coup sogar noch einmal ins Aufstiegsrennen eingreifen könnte. Auch im Tabellenkeller wird es brisant: ESV München braucht dringend Punkte, um die Abstiegsrelegation zu vermeiden.

Drama im Mittelfeld – Wer packt die Trendwende?

Im Mittelfeld kämpfen gleich mehrere Teams um Stabilität. Die Münchner Kickers 2015 wollen nach dem 4:2 gegen ESV München ihren Lauf gegen SV Aubing II fortsetzen. SC Amicitia München, zuletzt mit einem deutlichen 0:6 geschlagen, empfängt den Drittplatzierten FC Croatia München, der nach dem 5:2 in Aubing auf Tuchfühlung nach oben bleiben möchte. Ebenfalls am Sonntag trifft SV Planegg-Krailling II auf TSV Forstenried-München, das weiterhin tief im Tabellenkeller feststeckt. Im letzten Spiel empfängt FC Espanol München die SG FC Georgia/Neuaubing, die nach ihrem 2:0-Achtungserfolg gegen Großhadern mit Rückenwind anreist.

Alles ist angerichtet für einen spannenden Sonntag, an dem Aufstieg, Relegation und Klassenerhalt gleichermaßen im Fokus stehen.