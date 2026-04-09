Spiele, Ticker und Ergebnisse: die Kreisklasse 3 aktuell

Mit dem 18. Spieltag in der Kreisklasse 3 Donau/Isar geht die Saison in ihre heiße Phase. Während der SV Dietersheim nach dem 2:1-Sieg in Langenbach weiter die Tabellenführung innehat, lauert der TSV Eching nach dem eindrucksvollen 3:0 bei SC Freising nur zwei Punkte dahinter. Am Tabellenende liefern sich gleich mehrere Teams ein enges Duell um das Überleben, wobei SpVgg Mauern mit 14 Punkten aktuell auf dem direkten Abstiegsplatz steht.

Wer kann den Spitzenreiter stoppen?

Bereits am Freitagabend eröffnen der FC Neufahrn und die FVgg Gammelsdorf den Spieltag. Neufahrn geht nach der 1:4-Niederlage in Hörgertshausen als Außenseiter ins Spiel, doch im Kampf gegen den Relegationsplatz zählt jedes Pünktchen. Parallel empfängt der SV Dietersheim die heimstarken Paunzhausener, die zuletzt mit 2:0 gegen Mauern triumphierten. Für den Spitzenreiter ist ein Sieg Pflicht, um die Konkurrenz auf Abstand zu halten.

Am Samstag will der TSV Eching gegen BC Uttenhofen nachlegen. Die Echinger kommen mit Rückenwind aus dem 3:0 in Freising, während Uttenhofen nach dem 1:2 gegen Vötting-Weihenstephan wieder punkten muss, um nicht in den Abstiegsstrudel zu geraten.

Abstiegskampf bis zur letzten Minute!

Am Sonntag rücken die Partien in den Fokus, in denen es um den Klassenerhalt geht. SpVgg Mauern muss zuhause gegen den formstarken SV Hörgertshausen ran, der nach dem 4:1 gegen Neufahrn seine Aufstiegsambitionen untermauert hat. SG Istanbul Moosburg empfängt den SV Langenbach, der nach dem knappen 2:1 gegen Dietersheim mit breiter Brust anreist.

Zudem kommt es zum Duell SV Vötting-Weihenstephan gegen SV Marzling, ein echtes Mittelfeldkracher, das richtungsweisend sein kann, während SpVgg Attenkirchen im Heimspiel gegen SC Freising unbedingt punkten muss. Beide Teams stehen punktgleich auf dem Relegationsrang und wissen: Eine Niederlage kann im engen Tabellenkeller besonders weh tun.