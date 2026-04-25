 2026-04-23T13:43:33.969Z

Ligavorschau

Spiele, Ticker und Ergebnisse: die Kreisklasse 2 aktuell

22. Spieltag

von Helmut Kampa · Heute, 13:31 Uhr · 0 Leser

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Kreisklasse 2
SC Inh. Moos
Unterföhring II
Schleißheim
SV Lohhof II

Spitzenduell in der Kreisklasse 2: Wer macht den nächsten Schritt Richtung Aufstieg?

Am Sonntag steht der 22. Spieltag der Kreisklasse 2 München an, und die Spannung nimmt weiter zu. Tabellenführer FC Schwabing 56 II empfängt den drittplatzierten SV Riedmoos und möchte nach der überraschenden 0:1-Niederlage in Lohhof zurück in die Spur finden. Ein Sieg wäre ein wichtiger Schritt Richtung direktem Aufstieg, während Riedmoos mit einem Auswärtserfolg sogar die Relegationsplätze neu mischen könnte.

Auch der Zweite FC Eintracht München greift wieder an. Nach dem knappen 3:2-Erfolg über Nord Lerchenau geht es nun zu SV Italia 1965 München, das zuletzt mit 3:2 in Unterföhring triumphierte. Eintracht will mit einem Auswärtssieg die Chance wahren, Schwabing noch abzufangen.

Abstiegskampf wird zum Nervenkrimi!

Am Tabellenende ist jedes Spiel ein Endspiel. SC Inhauser Moos, zuletzt mit 0:4 bei Alte Haide untergegangen, empfängt FC Unterföhring II, der weiterhin das Schlusslicht bildet. Lohhof II, der Überraschungssieger des letzten Freitags, reist zu Türkspor Allach und könnte sich mit einem weiteren Punktgewinn von den Abstiegsrängen absetzen. Fasanerie Nord empfängt Istiklal München und möchte den eigenen Platz im gesicherten Mittelfeld festigen.

So verspricht der Sonntag nicht nur im Aufstiegsrennen, sondern auch im Kampf um den Klassenerhalt reichlich Dramatik.

Morgen, 15:00 Uhr
FC Fasanerie Nord
FC Fasanerie NordFasanerie N.
SV Istiklal München
SV Istiklal MünchenSV Istiklal
15:00

Morgen, 14:30 Uhr
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing II
SV Riedmoos
SV RiedmoosRiedmoos
14:30

Morgen, 17:00 Uhr
SV Türkspor Allach
SV Türkspor AllachSV Türkspor
SV Lohhof
SV LohhofSV Lohhof II
17:00

Morgen, 12:30 Uhr
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau II
FC Phönix Schleißheim
FC Phönix SchleißheimSchleißheim
12:30

Morgen, 11:00 Uhr
SV Italia 1965 München
SV Italia 1965 MünchenSV Italia M.
FC Eintracht München
FC Eintracht MünchenFC Eintracht
11:00

Morgen, 14:30 Uhr
SC Inhauser Moos
SC Inhauser MoosSC Inh. Moos
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring II
14:30