Spiele, Ticker und Ergebnisse: die Kreisklasse 2 aktuell

Spitzenduell in der Kreisklasse 2: Wer macht den nächsten Schritt Richtung Aufstieg?

Am Sonntag steht der 22. Spieltag der Kreisklasse 2 München an, und die Spannung nimmt weiter zu. Tabellenführer FC Schwabing 56 II empfängt den drittplatzierten SV Riedmoos und möchte nach der überraschenden 0:1-Niederlage in Lohhof zurück in die Spur finden. Ein Sieg wäre ein wichtiger Schritt Richtung direktem Aufstieg, während Riedmoos mit einem Auswärtserfolg sogar die Relegationsplätze neu mischen könnte.

Auch der Zweite FC Eintracht München greift wieder an. Nach dem knappen 3:2-Erfolg über Nord Lerchenau geht es nun zu SV Italia 1965 München, das zuletzt mit 3:2 in Unterföhring triumphierte. Eintracht will mit einem Auswärtssieg die Chance wahren, Schwabing noch abzufangen.

Abstiegskampf wird zum Nervenkrimi!

Am Tabellenende ist jedes Spiel ein Endspiel. SC Inhauser Moos, zuletzt mit 0:4 bei Alte Haide untergegangen, empfängt FC Unterföhring II, der weiterhin das Schlusslicht bildet. Lohhof II, der Überraschungssieger des letzten Freitags, reist zu Türkspor Allach und könnte sich mit einem weiteren Punktgewinn von den Abstiegsrängen absetzen. Fasanerie Nord empfängt Istiklal München und möchte den eigenen Platz im gesicherten Mittelfeld festigen.

So verspricht der Sonntag nicht nur im Aufstiegsrennen, sondern auch im Kampf um den Klassenerhalt reichlich Dramatik.