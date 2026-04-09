Spiele, Ticker und Ergebnisse: die Kreisklasse 2 aktuell

Am 18. Spieltag der Kreisklasse 2 Donau/Isar rückt die Liga noch enger zusammen. Spitzenreiter TSV 1921 Großmehring empfängt nach dem knappen 1:0-Erfolg in Jetzendorf nun die heimschwachen Wackersteiner, die nach dem 2:5 gegen Oberstimm dringend Punkte brauchen. Der Zweite FC Geisenfeld reist nach Langenbruck, wo die Gastgeber nach dem Auswärtssieg in Scheyern mit Rückenwind antreten. Spannung ist vorprogrammiert, denn beide Spitzenteams kämpfen um die direkte Meisterschaft, während die Relegationsplätze im Nacken sitzen.

Wer stürzt in den Abstiegsstrudel?

Am Tabellenende spitzt sich die Lage zu: Schlusslicht TSV Pförring empfängt Karlshuld, das zuletzt einen knappen 1:0-Heimsieg feierte und sich in Richtung Mittelfeld orientieren will. Für Pförring mit gerade einmal fünf Punkten ist jeder Spieltag ein Endspiel, da die direkte Rettung schon weit entfernt scheint. Gleichzeitig will der SV Ingolstadt-Haunwöhr nach dem 2:0-Sieg in Rohrbach gegen Jetzendorf II den Aufwärtstrend bestätigen und den Abstiegsrelegationsplatz verlassen.

Formstarke Verfolger lauern!

Im Kampf um die vorderen Plätze treffen die Verfolger in brisanten Duellen aufeinander. Ilmmünster, nach dem 1:0-Sieg in Karlshuld nun mit Heimrecht, empfängt Rohrbach II. FSV Pfaffenhofen/Ilm II will gegen das zuletzt strauchelnde Scheyern nachlegen und weiter Tuchfühlung zur Tabellenspitze halten. Oberstimm möchte seine starke Form und den Kantersieg in Wackerstein bestätigen und empfängt den FC Tegernbach, der nach der 0:1-Heimpleite gegen Pfaffenhofen II Wiedergutmachung betreiben muss.

Die Ausgangslage verspricht Hochspannung: Großmehring und Geisenfeld liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den direkten Aufstieg, während Pförring, Wackerstein und Haunwöhr um das nackte Überleben kämpfen. Jeder Punkt kann jetzt über Aufstiegseuphorie oder Abstiegsdrama entscheiden.