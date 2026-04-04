Spiele, Ticker und Ergebnisse: die Kreisklasse 2 aktuell

Geisenfeld bleibt am Drücker

Ein ereignisreicher Spieltag in der Liga brachte jede Menge Spannung, auch wenn die Ergebnisse diesmal unterschiedlich zustande kamen. In Dünzing entwickelte sich ein Offensivspektakel, bei dem die Gäste aus Oberstimm ihre Angriffsstärke eindrucksvoll unter Beweis stellten und wichtige Punkte im Kampf um die oberen Plätze einstrichen. Auch der Tabellenführer aus Großmehring zeigte Nervenstärke: In Jetzendorf reichte ein später Treffer, um die Spitzenposition zu festigen. Gleiches gilt für den Verfolger aus Geisenfeld, der zu Hause gegen Pförring die Ruhe bewahrte und mit einem knappen Sieg den Druck auf den Tabellenführer aufrechterhält.

Unterdessen konnte Pfaffenhofen in Tegernbach einen hart erkämpften Auswärtserfolg feiern und bleibt damit im Rennen um die Relegationsplätze, während Karlshuld zu Hause mit einem knappen Sieg gegen Ilmmünster ein wichtiges Zeichen im Mittelfeld setzte.

Kampf um die Abstiegsplätze bleibt dramatisch

In der unteren Tabellenhälfte bleibt es brisant: Haunwöhr gelang in Rohrbach ein wichtiger Auswärtssieg, mit dem man die Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben erhält. Langenbruck sicherte sich in Scheyern drei wertvolle Punkte und verschaffte sich damit Luft nach unten. Für Wackerstein-Dünzing hingegen setzte es trotz torreicher Partie einen weiteren Rückschlag, der die Mannschaft tief im Keller festhält.

Im Aufstiegsrennen verteidigt Großmehring die Tabellenführung, dicht gefolgt von Geisenfeld, das weiter Druck macht. Pförring hingegen bleibt abgeschlagen Letzter und muss im Kampf gegen den direkten Abstieg ein kleines Wunder schaffen, während Haunwöhr und Wackerstein-Dünzing die Relegationsränge nur mit einer Serie von Erfolgen verlassen können.