Spiele, Ticker und Ergebnisse: die Kreisklasse 1 aktuell

Spannung pur vor dem 22. Spieltag der Kreisklasse 1 München!

Nach einem torreichen Wochenende, an dem vor allem SV Ampermoching mit dem 5:0-Auswärtssieg in Röhrmoos und A.E. Galan Dachau mit einem 7:4 gegen Bergkirchen glänzten, steht nun am Sonntag der nächste volle Spieltag an. Der Freitag begann bereits mit einem 3:2-Heimsieg von Röhrmoos gegen Bergkirchen, das nun weiter im Abstiegskampf steckt.

Kippt der Kampf um die Spitze schon an diesem Wochenende?

Spitzenreiter SV Günding reist am Sonntag zum formstarken SV Ampermoching. Nach dem knappen 3:2-Heimsieg über Petershausen will Günding seine beeindruckende Serie von 17 Siegen aus 21 Spielen fortsetzen. Verfolger SV Niederroth muss zeitgleich bei SV Petershausen ran, das sich nach der 2:3-Niederlage in Günding rehabilitieren möchte. TSV Indersdorf, aktuell Vierter und nur einen Punkt hinter Rang drei, tritt bei TSV Schwabhausen an und hofft, den Druck im Aufstiegsrennen aufrechtzuerhalten.

Drama im Tabellenkeller – wer rettet sich?

Im Abstiegskampf spitzt sich die Lage zu. A.E. Galan Dachau, nach dem Schützenfest gegen Bergkirchen wieder mit Hoffnung, gastiert bei SV Haimhausen, das selbst dringend Punkte für den Klassenerhalt braucht. FC Tandern empfängt TSV Hilgertshausen und will den Anschluss an das rettende Ufer halten. SpVgg Erdweg erwartet den SV Odelzhausen – beide Teams wissen, dass jeder Zähler im engen Kampf gegen die Abstiegsrelegation zählt.

Der 22. Spieltag verspricht also Hochspannung von Freitag bis Sonntag, mit richtungsweisenden Duellen im Aufstiegs- und Abstiegskampf.