Spiele, Ticker und Ergebnisse: die Kreisklasse 1 aktuell

Nach einem ereignisreichen 17. Spieltag, an dem der Türkische SV 1972 Ingolstadt mit einem 5:2-Sieg gegen den MTV 1881 Ingolstadt seine Dominanz untermauerte, geht es am Sonntag in die nächste heiße Phase des Aufstiegsrennens. Die Liga spitzt sich zu: Während ganz oben der Aufstieg zum Greifen nah scheint, kämpfen im Tabellenkeller gleich mehrere Teams ums Überleben.

Kann der Tabellenführer erneut glänzen?

Die Partie TSV Gaimersheim II gegen den Türkischen SV 1972 Ingolstadt eröffnet den Spieltag und gleich zu Beginn steht eine spannende Frage im Raum: Gelingt es dem Tabellenneunten, dem souveränen Spitzenreiter ein Bein zu stellen? Das Hinspiel und die aktuelle Form sprechen klar für die Gäste, die nach 42 Punkten aus 17 Spielen weiter auf direktem Aufstiegskurs sind. Dahinter lauert SC Steinberg, der nach dem knappen 3:2-Erfolg über Arnsberg nun beim MTV 1881 Ingolstadt ran muss – der Gastgeber steckt tief im Abstiegskampf und braucht dringend Punkte.

Drama im Tabellenkeller!

Während oben die Weichen Richtung Kreisliga gestellt werden, herrscht unten Alarmstufe Rot. TSV Ingolstadt Nord, nach der 1:5-Heimklatsche gegen Altmannstein weiter auf dem Relegationsplatz, reist zum FC Arnsberg. Auch hier zählt nur ein Sieg, um die Hoffnung auf die Relegation am Leben zu halten. SpVgg Wolfsbuch-Zell, trotz des überraschenden 4:0-Siegs in Kipfenberg noch immer Letzter, muss beim formstarken TSV Altmannstein antreten. Am Tabellenende entscheidet jeder Punkt über Relegation oder Absturz.

Parallel dazu will SV Buxheim nach der 0:3-Pleite in Lenting gegen Lippertshofen zurückschlagen, während Eitensheim gegen TSV Ingolstadt-Etting die eigene Serie festigen möchte. Zum Abschluss empfängt TSV Lenting den punktgleichen VfB Kipfenberg – ein echtes Duell um die Plätze im gesicherten Mittelfeld.

Alle Augen richten sich also auf Sonntag: Ob im Aufstiegsrennen oder im Überlebenskampf – dieser Spieltag verspricht Spannung pur.