Spiele, Ticker und Ergebnisse: die Kreisklasse 1 aktuell

Spannung im Kampf um die Spitze

Der 17. Spieltag der Liga brachte reichlich Bewegung sowohl an der Tabellenspitze als auch im Tabellenkeller. TSV Lenting zeigte sich vor heimischem Publikum bärenstark und setzte sich souverän gegen den SV Buxheim durch. Währenddessen avancierte das Ingolstädter Stadtderby zwischen dem Türkischen SV 1972 und MTV 1881 Ingolstadt zu einem wahren Spektakel – die Zuschauer erlebten ein torreiches Offensivfeuerwerk, das die Spitzenposition weiter festigte.

Auch im Verfolgerfeld ging es hoch her: Der SV Lippertshofen siegte knapp gegen den direkten Konkurrenten SV Eitensheim und hält damit Anschluss an die oberen Plätze. SC Steinberg musste gegen den FC Arnsberg alles in die Waagschale werfen, konnte aber in einem engen Spiel am Ende jubeln.

Abstiegskampf bleibt brisant

Im unteren Tabellendrittel sorgte der TSV Altmannstein mit einem klaren Auswärtserfolg beim TSV Ingolstadt Nord für ein Lebenszeichen und sammelte wichtige Punkte im Kampf gegen die Relegationsränge. TSV Ingolstadt-Etting musste sich dagegen Gaimersheim II geschlagen geben und verpasste die Chance, sich im Mittelfeld zu festigen. Für eine Überraschung sorgte die SpVgg Wolfsbuch-Zell mit einem deutlichen Sieg in Kipfenberg, womit das Schlusslicht wieder Hoffnung im Abstiegskampf schöpft.

Die Tabelle bleibt damit spannend: Türkischer SV steht weiter auf dem direkten Aufstiegsplatz, Steinberg wahrt die Chance auf die Relegation nach oben. Im Keller wird jeder Punkt entscheidend, denn zwischen Relegation und direktem Abstieg liegen nur wenige Zähler.