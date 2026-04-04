Spiele, Ticker und Ergebnisse: die C-Klasse 4 aktuell

Ein turbulenter 17. Spieltag

Atletico siegt kampflos, Hörgersdorf bleibt fern

Der 17. Spieltag begann kurios: Atletico Italia Erding musste gar nicht erst antreten, da der FC Hörgersdorf II nicht erschien. Drei Punkte ohne Einsatz, die das Aufstiegsrennen spannend halten.

Fraunberg setzt ein Ausrufezeichen

Der FC Fraunberg II zeigte zuhause seine beste Saisonleistung und dominierte die SG Reichenkirchen II nach Belieben. Die Gäste fanden kaum ins Spiel und mussten die Überlegenheit der Hausherren anerkennen.

Defensivschlacht und knapper Heimsieg

In Langenpreising bot sich den Zuschauern ein zähes Ringen: Die SG Langenpreisi/SV Zustorf II und die SG Hörlkofen/SV Wörth II trennten sich torlos, wobei beide Abwehrreihen glänzten. Zeitgleich erkämpfte sich TuS Oberding II in einem packenden Heimspiel einen knappen Erfolg über den TSV Isen II, während der FSV Steinkirchen II durch einen späten Treffer gegen die SpVgg Eichenkofen II jubeln durfte.

Kampf um die Spitze spitzt sich zu

Spitzenreiter verteidigt die Tabellenführung

TuS Oberding II behauptete die Spitze mit einem hart erkämpften Heimsieg. FSV Steinkirchen II bleibt als erster Verfolger in Schlagdistanz, während Atletico Italia Erding durch die kampflose Wertung ebenfalls Druck ausübt.

Abstieg bleibt theoretisch, Spannung im Mittelfeld

FC Integratione Erding erhielt die Punkte kampflos, da der FC Inning am Holz II nicht antrat. Im Tabellenkeller änderte sich dadurch wenig, doch Fraunberg II sammelte wichtige Zähler und verschafft sich etwas Luft im Kampf um die unteren Plätze.