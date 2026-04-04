 2026-04-03T19:57:16.526Z

Ligabericht

Spiele, Ticker und Ergebnisse: die C-Klasse 3 aktuell

* FC Moosburg III hadert mit knappem Rückschlag gegen SGE Eichenfeld-Freising IIrn* SC Massenhausen II gelingt Befreiungsschlag auf heimischem Rasenrn* TSV Eching III zeigt auswärts kalte Effizienz in Oberhummelrn* SpVgg Steinkirchen II begeistert Fans mit Torfestivalrn* SpVgg Zolling II untermauert Tabellenführung daheim

von Helmut Kampa · 04.04.2026, 19:58 Uhr · 0 Leser

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C-Klasse 3 Donau/Isar
Zolling II
Eichenf.-Fre II
Steinkirchen II
Mintraching II

Spannung im Aufstiegsrennen

Der 17. Spieltag brachte reichlich Bewegung im oberen Tabellendrittel. Die SpVgg Zolling II demonstrierte erneut ihre Heimstärke und setzte damit ein klares Ausrufezeichen im Kampf um den direkten Aufstieg. Auch die Verfolger ließen ihre Ambitionen erkennen: Während die SpVgg Steinkirchen II vor eigenem Publikum mit einem regelrechten Offensivspektakel begeisterte, zeigte der TSV Eching III in der Fremde große Abgeklärtheit. Vatanspor Freising hingegen konnte seinen Platz in der Spitzengruppe trotz des schweren Auswärtsspiels behaupten, bleibt aber unter Druck, da die Konkurrenz nicht nachlässt.

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Kampf um das Mittelfeld

Im Tabellenmittelfeld verschaffte sich der SC Massenhausen II mit einem deutlichen Heimsieg etwas Luft im Kampf um bessere Platzierungen. Auch die SGE Eichenfeld-Freising II konnte mit einem knappen Auswärtserfolg wichtige Punkte sammeln, während der FC Moosburg III erneut ohne Zählbares blieb und den Anschluss an das obere Mittelfeld verpasst. Im Tabellenkeller hingegen verschärft sich die Situation weiter, denn die direkten Duelle gegen die Topteams ließen für die unteren Plätze nur wenig Raum für Erfolgserlebnisse.

Sa., 04.04.2026, 13:00 Uhr
FC Moosburg
FC MoosburgFC Moosburg III
SGE Eichenfeld-Freising
SGE Eichenfeld-FreisingEichenf.-Fre II
0
1
Abpfiff

Sa., 04.04.2026, 13:00 Uhr
SC Massenhausen
SC MassenhausenMassenhsn II
SG TSV Au / Attenkirchen
SG TSV Au / AttenkirchenSG TSV Au II
3
0
Abpfiff

Sa., 04.04.2026, 13:00 Uhr
SC Oberhummel
SC OberhummelOberhummel II
TSV Eching
TSV EchingTSV Eching III
0
3
Abpfiff

Sa., 04.04.2026, 16:00 Uhr
SpVgg Zolling
SpVgg ZollingZolling II
SV Vötting-Weihenstephan
SV Vötting-WeihenstephanSV Vötting III
3
1
Abpfiff

Sa., 04.04.2026, 13:00 Uhr
SpVgg Steinkirchen
SpVgg SteinkirchenSteinkirchen II
Vatanspor Freising
Vatanspor FreisingVatanspor FS
7
1