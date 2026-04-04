Spiele, Ticker und Ergebnisse: die C-Klasse 3 aktuell

Spannung im Aufstiegsrennen

Der 17. Spieltag brachte reichlich Bewegung im oberen Tabellendrittel. Die SpVgg Zolling II demonstrierte erneut ihre Heimstärke und setzte damit ein klares Ausrufezeichen im Kampf um den direkten Aufstieg. Auch die Verfolger ließen ihre Ambitionen erkennen: Während die SpVgg Steinkirchen II vor eigenem Publikum mit einem regelrechten Offensivspektakel begeisterte, zeigte der TSV Eching III in der Fremde große Abgeklärtheit. Vatanspor Freising hingegen konnte seinen Platz in der Spitzengruppe trotz des schweren Auswärtsspiels behaupten, bleibt aber unter Druck, da die Konkurrenz nicht nachlässt.

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Kampf um das Mittelfeld

Im Tabellenmittelfeld verschaffte sich der SC Massenhausen II mit einem deutlichen Heimsieg etwas Luft im Kampf um bessere Platzierungen. Auch die SGE Eichenfeld-Freising II konnte mit einem knappen Auswärtserfolg wichtige Punkte sammeln, während der FC Moosburg III erneut ohne Zählbares blieb und den Anschluss an das obere Mittelfeld verpasst. Im Tabellenkeller hingegen verschärft sich die Situation weiter, denn die direkten Duelle gegen die Topteams ließen für die unteren Plätze nur wenig Raum für Erfolgserlebnisse.