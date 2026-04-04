Spiele, Ticker und Ergebnisse: die C-Klasse 2 aktuell

Spitzenteams festigen ihre Position

Der Spieltag begann mit einem unerwartet klaren Auswärtserfolg des TSV Ingolstadt-Unsernherrn II in Scheyern, womit die Gastgeber im Mittelfeld festhängen. Zeitgleich zeigte SV Ilmmünster II beim Kantersieg in Rottenegg seine Offensivkraft. MBB Manching II behielt in einem nervenaufreibenden Spiel bei SV Niederlauterbach II die Oberhand und bleibt damit in Schlagdistanz zur Spitze. TSV Pförring II sicherte sich ebenfalls wertvolle Punkte, um den Anschluss an die Top 3 zu wahren, während Tabellenführer Türk SV Pfaffenhofen kampflos profitierte, da TV Vohburg II nicht antrat.

Mittelfeldduelle voller Spannung

Die Begegnung in Rockolding entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch, in dem SpVgg Engelbrechtsmünster II als Sieger vom Platz ging und damit wichtige Punkte für die sichere Tabellenmitte holte. Im Tabellenkeller gelang SV Geroldshausen II ein kräftiges Lebenszeichen mit dem Auswärtssieg in Tegernbach. Insgesamt verfestigen sich die Aufstiegsränge, auf denen Türk SV Pfaffenhofen und MBB Manching II einen spannenden Zweikampf austragen, während das breite Mittelfeld weiterhin von knappen Entscheidungen geprägt bleibt.