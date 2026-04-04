 2026-04-03T19:57:16.526Z

Ligabericht

Spiele, Ticker und Ergebnisse: die C-Klasse 2 aktuell

* Scheyern III stolpert zuhause gegen cleveres Unsernherrnrn* Ilmmünster II überrollt Rottenegg II in torreichem Auswärtsspielrn* Manching II ringt Niederlauterbach II in spannendem Duell niederrn* Pförring II kämpft auswärts um wichtige Punkte bei Irsching-Knodorf IIrn* Engelbrechtsmünster II siegt in Rockolding nach wilder Partiern* Türk SV Pfaffenhofen profitiert von Vohburgs Nichtantrittrn* Geroldshausen II setzt Ausrufezeichen in Tegernbach

von Helmut Kampa · 04.04.2026, 20:16 Uhr · 0 Leser

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C-Klasse 2 Donau/Isar
Tür SV Pfnh.
TSV Pförring II
ST Scheyern III
TV Vohburg II

Spitzenteams festigen ihre Position

Der Spieltag begann mit einem unerwartet klaren Auswärtserfolg des TSV Ingolstadt-Unsernherrn II in Scheyern, womit die Gastgeber im Mittelfeld festhängen. Zeitgleich zeigte SV Ilmmünster II beim Kantersieg in Rottenegg seine Offensivkraft. MBB Manching II behielt in einem nervenaufreibenden Spiel bei SV Niederlauterbach II die Oberhand und bleibt damit in Schlagdistanz zur Spitze. TSV Pförring II sicherte sich ebenfalls wertvolle Punkte, um den Anschluss an die Top 3 zu wahren, während Tabellenführer Türk SV Pfaffenhofen kampflos profitierte, da TV Vohburg II nicht antrat.

Mittelfeldduelle voller Spannung

Die Begegnung in Rockolding entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch, in dem SpVgg Engelbrechtsmünster II als Sieger vom Platz ging und damit wichtige Punkte für die sichere Tabellenmitte holte. Im Tabellenkeller gelang SV Geroldshausen II ein kräftiges Lebenszeichen mit dem Auswärtssieg in Tegernbach. Insgesamt verfestigen sich die Aufstiegsränge, auf denen Türk SV Pfaffenhofen und MBB Manching II einen spannenden Zweikampf austragen, während das breite Mittelfeld weiterhin von knappen Entscheidungen geprägt bleibt.

Sa., 04.04.2026, 15:00 Uhr
1. FC Rockolding
1. FC RockoldingRockolding II
SpVgg Engelbrechtsmünster
SpVgg EngelbrechtsmünsterEngelbmü II
3
5
Abpfiff

Sa., 04.04.2026, 13:00 Uhr
SG Rottenegg
SG RotteneggSG Rottenegg II
SV Ilmmünster
SV IlmmünsterSV Ilmmünste II
2
7
Abpfiff

Sa., 04.04.2026, 13:00 Uhr
SV Niederlauterbach
SV NiederlauterbachNiederlauter II
MBB Manching
MBB ManchingMBB Manching II
2
3
Abpfiff

Sa., 04.04.2026, 16:00 Uhr
TV Vohburg
TV VohburgTV Vohburg II
Türk SV Pfaffenhofen
Türk SV PfaffenhofenTür SV Pfnh.
0
2
§ Urteil

Sa., 04.04.2026, 16:00 Uhr
FC Tegernbach
FC TegernbachTegernbach II
SV Geroldshausen
SV GeroldshausenSV Geroldshs II
2
4
Abpfiff

Sa., 04.04.2026, 11:00 Uhr
ST Scheyern
ST ScheyernST Scheyern III
TSV Ingolstadt-Unsernherrn
TSV Ingolstadt-UnsernherrnUnsernherrn II
0
2
Abpfiff

Sa., 04.04.2026, 13:00 Uhr
SV Irsching-Knodorf
SV Irsching-KnodorfSV Irsching II
TSV Pförring
TSV PförringTSV Pförring II
Abgesagt