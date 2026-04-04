 2026-04-03T19:57:16.526Z

Ligabericht

Spiele, Ticker und Ergebnisse: die C-Klasse 1 aktuell

von Helmut Kampa · 04.04.2026, 20:29 Uhr · 0 Leser

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C-Klasse 1 Donau/Isar
Lippertshofe II
ST Kraiberg II
Gaimersheim III
Kipfenberg II

Kipfenberg marschiert weiter an der Spitze

Der 17. Spieltag brachte erneut viele spannende Begegnungen, bei denen die Tabellenspitze ihre Dominanz unter Beweis stellte. SG Irfersdorf II hatte gegen den souveränen Spitzenreiter VfB Kipfenberg II kaum Möglichkeiten, während Hepberg kampflos zu Punkten kam, da MTV 1881 Ingolstadt III nicht antrat. Das Spiel Nassenfels gegen Kraiberg ist abgesagt worden.

Kampf um die vorderen Plätze spitzt sich zu

FT Ingolstadt Ringsee II stemmte sich mit viel Einsatz gegen SC Irgertsheim II, musste aber die Cleverness des Tabellenzweiten anerkennen. Auch TSV Lenting II und FC Fatih Spor Ingolstadt III boten ein packendes Spiel, das von variantenreichen Angriffen und knappen Szenen geprägt war. Zum Abschluss des Spieltags zeigte TSV Lichtenau II eindrucksvoll seine Ambitionen auf die oberen Ränge, während SV Lippertshofen II nur phasenweise mithalten konnte.

Sa., 04.04.2026, 13:00 Uhr
SG Irfersdorf
SG Irfersdorf SG Irfersdorf  II
VfB Kipfenberg
VfB KipfenbergKipfenberg II
0
4
Abpfiff

Sa., 04.04.2026, 13:00 Uhr
FC Hepberg
FC HepbergFC Hepberg II
MTV 1881 Ingolstadt
MTV 1881 IngolstadtMTV Ingolst. III
2
0
§ Urteil

Sa., 04.04.2026, 13:00 Uhr
FC Nassenfels
FC NassenfelsFC Nassenfel II
ST Kraiberg
ST KraibergST Kraiberg II
Abgesagt

Sa., 04.04.2026, 15:00 Uhr
FT Ingolstadt Ringsee
FT Ingolstadt Ringsee FT Ringsee  II
SC Irgertsheim
SC IrgertsheimIrgertsheim II
1
2
Abpfiff

Sa., 04.04.2026, 15:15 Uhr
TSV Lenting
TSV LentingTSV Lenting II
FC Fatih Spor Ingolstadt
FC Fatih Spor IngolstadtFC Fatih Ing III
2
0
§ Urteil

Sa., 04.04.2026, 16:00 Uhr
SV Lippertshofen
SV LippertshofenLippertshofe II
TSV Lichtenau
TSV LichtenauLichtenau II
1
4
Abpfiff