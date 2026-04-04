Spiele, Ticker und Ergebnisse: die C-Klasse 1 aktuell

Kipfenberg marschiert weiter an der Spitze

Der 17. Spieltag brachte erneut viele spannende Begegnungen, bei denen die Tabellenspitze ihre Dominanz unter Beweis stellte. SG Irfersdorf II hatte gegen den souveränen Spitzenreiter VfB Kipfenberg II kaum Möglichkeiten, während Hepberg kampflos zu Punkten kam, da MTV 1881 Ingolstadt III nicht antrat. Das Spiel Nassenfels gegen Kraiberg ist abgesagt worden.

Kampf um die vorderen Plätze spitzt sich zu

FT Ingolstadt Ringsee II stemmte sich mit viel Einsatz gegen SC Irgertsheim II, musste aber die Cleverness des Tabellenzweiten anerkennen. Auch TSV Lenting II und FC Fatih Spor Ingolstadt III boten ein packendes Spiel, das von variantenreichen Angriffen und knappen Szenen geprägt war. Zum Abschluss des Spieltags zeigte TSV Lichtenau II eindrucksvoll seine Ambitionen auf die oberen Ränge, während SV Lippertshofen II nur phasenweise mithalten konnte.